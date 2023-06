Verde Groggia al Teatrino: è partito il programma estivo teatrale e laboratoriale dedicato ai ragazzi e agli adulti

Il parco di Villa Groggia, luogo magico di Venezia, immerso nel verde, è un luogo molto speciale per i cittadini veneziani e allo stesso tempo un luogo curioso, imperdibile, per chi vuole fare a Venezia un’esperienza fuori dal comune. Quest’estate, da giugno a settembre, il parco di Villa Groggia ospiterà un cartellone di appuntamenti organizzati da La Piccionaia, in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Venezia e con il finanziamento dell'Unione Europea FSE PON Metro.

La parte principale del progetto è costituita da una rassegna di 7 appuntamenti teatrali serali, a partecipazione gratuita, tutti di giovedì: lavori curiosi, divertenti, leggeri, che tengono conto del contesto estivo e ameno del parco in cui andranno in scena, ma allo stesso tempo invitano il pubblico a profonde riflessioni, su di sé e sul nostro tempo. La rassegna è pensata per poter coinvolgere un pubblico anche molto giovane, dai 14 anni in su.

Giovedì 22 giugno alle 21.30 con i Fratelli Dalla Via in “Sbum! Yes we cake”, insignito pochi giorni fa dell’EOLO AWARD 2023 per l’originalità del linguaggio scenico applicato ad una tematica importante. Lo spettacolo, dalla scrittura vivida, ironica ed intelligente, a tratti surreale, mette in relazione la situazione ambientale del nostro pianeta, il deficit di Democrazia e informazione, con l’obiettivo di cambiare le logiche che stanno mettendo a rischio il pianeta. In luglio l’appuntamento è per giovedì 6, sempre alle 21.30 Con la compagnia Gli omini e il loro “Trucioli”. I trucioli dello spettacolo sono minuscole scene di minuscoli personaggi, per ricostruire un’Italietta in miniatura, tutta abitata dai più piccoli. Due attori e una valanga di voci, storie, caratteri, in uno spazio che è una casa, una strada, un’intera città. Il programma poi riprende con quattro appuntamenti consecutivi tra fine agosto e il mese di settembre.

Giovedì 31 agosto alle ore 21.00 va in scena “Solo quando lavoro sono felice”, spettacolo finalista al Forever Young 2022, prodotto da La Corte Ospitale. In scena Niccolà Fettarappa e Lorenzo Maragoni dialogano a partire da alcune domande: quanto ci definisce il lavoro? Chi siamo fuori dal lavoro? Quanto si riesce a resistere in una conversazione prima di informarsi sul mestiere svolto dalla persona con cui stiamo parlando? Una riflessione sul lavoro, sulla vocazione, sui soldi, sul capitalismo, sul tempo di vita e il tempo di lavoro, sui pranzi di lavoro con se stessi, sulla disperazione. Si prosegue giovedì 7 settembre, alle ore 21 con Patrizia Laquidara in “Ti ho vista ieri” in musica, tratto dal suo primo romanzo da poco edito da Neri Pozza. Nello spettacolo Laquidara racconta e disegna con la sua inconfondibile voce, carnosa ed eterea insieme, il tempo avvincente di un’infanzia dai contorni magici e misteriosi, offrendo sorrisi e brividi fin dal primo brano.

Secondo appuntamento settembrino giovedì 14, sempre alle 21, con Teatro Sotterrano e “Shakespearology”, un’incursione dissacrante ed esilarante nella figura di William Shakespeare. In scena Woody Neri in un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo. Ultimo appuntamento della rassegna, giovedì 21 settembre alle 21 con “Pigiama Party” del Collettivo Baladam B-side, in coproduzione con La Piccionaia e Teatro Gioco Vita. Lo spettacolo che debutterà proprio in settembre è una ricerca sul rapporto tra finzione e realtà nel nostro mondo ipermediato e racconta, parlando apparentemente d'altro, alcune derive malsane della comunicazione contemporanea. Oltre alla rassegna “Verde Groggia” prevede anche un’attività di formazione per giovanissimi, due settimane di laboratorio per ragazzi dagli 11 ai 14 anni condotte da Matteo Balbo. GROGGIA CAMP 11-14 anni, sarà ospitato dal Teatrino Groggia dal 19 al 23 giugno e dal 10 al 14 luglio 2023 (ore 9-12). Un’esperienza che accompagnerà i giovani protagonisti nell’esplorazione delle proprie capacità divertendosi in modo creativo e mettendo a disposizione di tutto il gruppo i propri talenti; un’opportunità per esprimere il proprio sentire, le proprie emozioni, i pensieri e dare sfogo alla fantasia.

Completa il programma di “Verde Groggia” la residenza artistica JINN di Anagoor, compagnia di Castelfranco Veneto, vincitrice del Leone d’argento per il Teatro nel 2018, che al Groggia lavorerà su una nuova produzione di Teatro per ragazzi a partire da Le Mille e una Notte. Durante la residenza artistica sarà organizzato un laboratorio pomeridiano per bambini dai 6 agli 11 anni. Tutte le attività di Verde Groggia sono gratuite, è fortemente consigliata la prenotazione che può essere fatta dal sito: www.piccionaia.org/teatrinogroggia o telefonicamente chiamando il 041 0970154. Inoltre nell’ambito di “Palcoscenici Metropolitani”, un ricco programma organizzato del Settore Cultura del Comune di Venezia grazie al contributo del MIC al Teatrino Groggia dal 28 agosto saranno programmate anche due settimane di GROGGIA CAMP 6-11 anni, un vero e proprio centro estivo ricreativo teatrale Attraverso giochi, laboratori, arte, narrazioni e tanta creatività i giovani partecipanti si divertiranno ad inventare nuovi mondi possibili in un clima sereno che valorizzerà l'apporto di ciascuno in una continua relazione cooperativa con i propri compagni di avventura.

Il centro estivo sarà aperto ad un numero massimo di 15 iscritti a settimana e si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16 (accoglienza 8.30-9.00, uscita pomeridiana 15.30-16.00). La quota di iscrizione sarà di 70 euro a settimana. La merenda e il pranzo dovranno essere portati al sacco, da casa.

Informazioni per il pubblico e prenotazioni

Telefono 041 0970154 mail apescadisogni@piccionaia.org | www.piccionaia.org/teatrinogroggia www.culturavenezia.it/groggia | www.piccionaia.org