Dalle Dolomiti al mare: domani al Rifugio Galassi il via alla tre giorni di convegno sulla "risorsa acqua"

Prende il via domani al rifugio Galassi la tre giorni di convegno "Risorsa Acqua, dalle Dolomiti al Mare". Si tratta della seconda edizione dell'iniziativa che vede come capofila il Comune di Venezia, Club Alpino Italiano, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, Fondazione Dolomiti UNESCO e Europe Direct Venezia Veneto a cui si aggiungono quest'anno Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Piave per la Provincia di Venezia.

Nuovo partner dell’iniziativa il Teatro La Fenice che durante il laboratorio si renderà protagonista portando ai 2.018 metri del rifugio Galassi musicisti e coristi per un’inedita esibizione in quota.

La maggior parte degli interventi previsti dalla tre giorni, saranno tenuti da ricercatori che porteranno dati ed evidenze scientifiche. L'obiettivo ricalca i risultati raggiunti nella prima edizione: rinsaldare la rete tra enti e istituzioni sul tema "risorsa acqua".

"La tutela dell’acqua è di fondamentale importanza per garantire la sopravvivenza e il benessere delle generazioni presenti e future e del pianeta" spiega l'assessore all'Ambiente Massimiliano De Martin, che parteciperà alla tre giorni di convegno. "E' essenziale creare consapevolezza riguardo alla importanza dell’acqua come risorsa limitata e preziosa. Solo comprendendone il valore immenso, possiamo adottare comportamenti responsabili nel suo utilizzo. La Città di Venezia ritiene fondamentale confrontarsi con tutti, affinché funga da stimolo per sviluppare le sinergie utili a trovare delle soluzioni condivise e sostenibili, necessarie per il prossimo futuro per investire in progetti ambientali. Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità passa anche da qui".

La cittadinanza potrà seguire i tre giorni di lavoro online e di persona da giovedì 29 giugno a sabato 1 luglio. L’evento sarà infatti trasmesso in diretta streaming a questo link: www.rifugiogalassi.it/eventoacqua