L’assessore De Martin al taglio del nastro della prima sala prove antincendio al coperto

L’assessore all’Ambiente, Massimiliano De Martin, ha partecipato questa sera all’inaugurazione della prima sala prove antincendio al coperto in Italia. Il nuovo spazio formativo è stato realizzato da Vega Formazione, ente accreditato dalla Regione Veneto, che si occupa di sicurezza sul lavoro a livello nazionale e che quest'anno festeggia i trent’anni di attività.

Si tratta di uno spazio appositamente progettato e realizzato per effettuare in sicurezza e al coperto tutte le prove pratiche su idranti e naspi previste dalla normativa attraverso l’uso reale di estintori e attrezzature con erogazione di acqua.

L’assessore De Martin, nel portare i saluti dell’Amministrazione comunale, ha ringraziato il presidente dell’ente, Mauro Rossato, e tutto il personale per “aver saputo affrontare negli ultimi tre anni prima la pandemia e poi la crisi energetica ed essere riusciti a investire in nuove attrezzature: un segno di vivacità e molto positivo per la realtà cittadina”.