“Io non rischio” una giornata di informazione della Protezione civile, in piazza Ferretto, sulle buone pratiche da adottare in caso di un terremoto

Sei maggio: non è stata una giornata scelta a caso, quella di oggi, dal gruppo di Protezione civile del Comune per promuovere, in piazza Ferretto, a Mestre, raccogliendo l’invito della Regione, un appuntamento straordinario di informazione, nell’ambito della campagna “Io non rischio”, dedicato agli eventi sismici.

Ricorre infatti oggi il quarantasettesimo anniversario del terremoto in Friuli, una catastrofe ancora abbastanza vicina, che ci ricorda che il nostro territorio, benché a basso rischio sismico, sia molto vicino a zone in cui invece questo evento è non solo abbastanza frequente, ma anche disastroso.

Stamattina in piazza con i volontari, per ringraziarli del loro lavoro, anche il vicesindaco e assessore comunale alla Protezione civile, Andrea Tomaello.

“Il nostro gruppo comunale – ha osservato il vicesindaco – si conferma all’avanguardia anche in questo delicato, ed importantissimo settore, che ha il compito di informare la cittadinanza non solo sui rischi, ma anche sui comportamenti virtuosi da adottare nel caso un evento calamitoso dovesse purtroppo verificarsi.

Un lavoro che parte da lontano, visto ad esempio che i volontari presenti qui questa mattina, sono stati appositamente formati come comunicatori sul rischio sismico.”

La giornata di informazione si inserisce nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che prevede iniziative di ogni tipo, come convegni, presentazioni di libri, mostre, film e molto altro ancora per diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile e i principi dell’Agenda 2030.