Protezione civile: all'Istituto Luzzatti di Mestre il progetto "La Scuola al Sicuro". Simulato un evento sismico con l'intervento dei mezzi di soccorso e di un elicottero del 118

L'allarme è scattato poco dopo le ore 9, quando i mezzi del Suem, della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile hanno raggiunto l'istituto Luzzatti, a Mestre, e gli operatori hanno evacuato l'edificio scolastico per mettere in salvo gli oltre 200 studenti che, colti di sorpresa dall'arrivo dei soccorsi, sono stati accompagnati nell'area verde all'esterno della scuola.

La simulazione di un evento sismico è lo scenario dell'esercitazione organizzata questa mattina nell'ambito del progetto "La scuola al Sicuro" della Protezione civile della Regione Veneto al fine di sensibilizzare gli studenti sui comportamenti corretti volti a prevenire possibili pericoli e incidenti.

Dopo le fasi dimostrative, in cui è stato simulato anche il soccorso a due studenti, e l'atterraggio di un elicottero del Suem 118 del Soccorso Alpino e Speleologico, alla simulazione è seguito un momento formativo in aula con gli studenti, alla presenza della dirigente scolastica del Luzzatti, Letizia Alagna. A tutte le fasi dell'esercitazione hanno preso parte il vicesindaco con delega alla Protezione civile Andrea Tomaello, il responsabile del Gruppo comunale dei volontari, Francesco Vascellari e quello metropolitano Nicola Ligi. Sul campo sedici volontari e cinque funzionari del Servizio comunale.

"E' importante portare nelle scuole la cultura della sicurezza e della prevenzione - ha detto Tomaello - Anche per questo motivo il Comune ha aderito al progetto e cercheremo di replicare questo tipo di iniziative per coinvolgere e spiegare ai ragazzi le situazioni di emergenza e come devono essere gestite. Ringrazio gli operatori impegnati nell'esercitazione, quanti hanno collaborato all'organizzazione di questa iniziativa che ha coinvolto tanti ragazzi della nostra città suscitando in loro grande interesse e attenzione".

"Come Comune di Venezia nell'ambito dell'esercitazione odierna abbiamo coordinato tutta la parte di gestione della logistica e dell'organizzazione delle postazioni, oltre al posizionamento dei mezzi delle forze che sono intervenute sul posto. Quella di oggi è stata un'occasione per far conoscere agli studenti il sistema della Protezione civile, che vede come componente fondamentale quella del volontariato. Il nostro augurio è che anche grazie a questo progetto i ragazzi possano avvicinarsi alla realtà del volontariato portata avanti dal Comune, che oggi conta 4 gruppi comunali a disposizione della comunità per dare un servizio ai nostri concittadini. L'attività della Protezione civile oltre all'intervento in fase emergenziale copre l'ambito dell'informazione e della formazione della cittadinanza sui rischi che interessano il nostro territorio, fornendo indicazioni su come prevenirli e quali comportamenti adottare nel caso si verifichino situazioni di pericolo reale".