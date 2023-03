Il consigliere Scarpa ‘Marta’ partecipa alla conferenza finale "Blue Coast Agreements 2030"

Il consigliere delegato alle Isole e alla Pesca, Alessandro Scarpa ‘Marta’, ha partecipato ieri a Palazzo Grassi, a Chioggia, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, all’evento finale di “Blue Coast Agreements 2030”. Si tratta del progetto di cooperazione interterritoriale fra undici Flag (Fishing Local Action Groups) in partenariato per promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu in sette regioni italiane, anche attraverso lo strumento operativo del "Contratto di Costa".

Tra le autorità presenti, oltre al sindaco di Chioggia, Mauro Armelao e all’assessore alla Cultura, Demianio e Agricoltura, Elena Zennaro, anche Cristiano Corazzari, assessore alla Pesca della Regione del Veneto, Luca De Carlo, presidente della Commissione Pesca al Senato e i sindaci Roberto Pizzoli (Porto Tolle), Valeria Mantovan (Porto Viro) e Michele Grossato (Rosolina).

“Nel comparto della pesca – ha evidenziato il consigliere delegato Scarpa - lavorano migliaia di addetti che, a loro volta, hanno famiglie da mantenere. È giusto sottolineare la necessità di garantire loro uno stipendio, dando la possibilità di lavorare, sempre nel rispetto della normativa ambientale. È necessario saper ascoltare le loro istanze ed esigenze, per renderle compatibili con le leggi in vigore”.