'A Venezia è di scena il Natale' il ricco calendario di appuntamenti entra nel vivo con il Ponte dell'Immacolata

A Venezia scintillano luminarie lungo i sestieri di Santa Croce, Cannaregio, San Polo, Dorsoduro, San Marco e Castello, mentre spicca l’abete naturale di 15 metri in Piazzetta San Marco. In Campo San Polo la pista di pattinaggio su ghiaccio promette divertimento non solo ai bambini ma anche agli adulti. La pista resterà aperta fino al 21 febbraio 2023 tutti i giorni in turni di un’ora e mezza, dalle ore 11 in poi (dal 12 al 16 l’apertura è dalle ore 15). Al Lido, il week end sarà all’insegna dell’Isola del Natale, tra mercatini, un divertente trenino (dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18) e tante letterine da scrivere a Babbo Natale.

Anche nel cuore di Mestre, in Piazza Ferretto, svetta il grande albero naturale, insieme alle luminarie e alle sculture luminose - dal cuore alla stella, dalla carrozza agli animali che attirano lo stupore dei più piccoli - che accompagnano visitatori e residenti nello shopping natalizio durante tutte le feste regalando atmosfere incantate e fiabesche. Per la gioia dei più piccoli, da giovedì 8 dicembre arriva a Mestre anche il trenino natalizio. Uno speciale e coloratissimo treno, gratuito, scorrazzerà allegramente i bambini per le vie del centro nei giorni di giovedì 8, sabato 10, domenica 11, sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 18 (sabato 24 dicembre solo dalle 10.30 alle 13). Il trenino partirà dalla scultura luminosa “Fontana di luce” in Largo Divisione Julia per attraversare poi via Poerio, via Brenta Vecchia, via Pascoli, via Carducci, via Circonvallazione, via Verdi e tornare al luogo di partenza. I bambini fino ai 12 anni dovranno essere sempre accompagnati.

Ma Piazza Ferretto è anche la pista di pattinaggio su ghiaccio, aperta tutti i giorni dalle 11 alle 20 fino all’8 gennaio, e il palco su cui si alternano esibizioni, concerti e momenti musicali. Tra questi, la grande musica degli artisti della Fenice insieme al Coro Quodlibet (sabato 10 e domenica 18 dicembre alle ore 17), la Big Vocal Orchestra (mercoledì 28 dicembre alle ore 18), oltre a Jerry Calà accompagnato dalla JerrysuperBand (martedì 20 alle ore 18), il Coro Pueri Cantores del Veneto (lunedì 26 dicembre alle ore 16), il più famoso gruppo italiano a cappella Neri per Caso (giovedì 29 dicembre alle ore 18), oltre ad un’esibizione sportiva di zumba (domenica 18 dicembre ore 11), lo spettacolo di teatro comico e cabaret Cafè Sconcerto (sabato 17 dicembre alle ore 18), di Salvatore Esposito e Monica Zuccon, e La Leggenda di Natale (venerdì 23 dicembre alle ore 17) dedicata ai più piccoli che vedrà protagonisti i personaggi della serie Mini Cuccioli.

E se Natale significa soprattutto bambini, proprio a loro è dedicata la programmazione di spettacoli itineranti che vedono al centro Babbo Natale e suoi aiutanti folletti. Spettacoli nei giorni: giovedì 8 dicembre dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, sabato 10 dicembre dalle 16 alle 19.30, domenica 11 dicembre dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, sabato 17 dalle 16 alle 19.30, domenica 18, venerdì 23 e sabato 24 dicembre dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. Insieme al beniamino vestito di rosso ci sono anche i Barbamoccoli, fino al 24 dicembre dalle ore 16 alle ore 18.30, che fanno divertire tutti grazie alle loro folli acrobazie: folletti in carriola, quelli che con le loro arti circensi diffondono energia, divertimento e un pizzico d’amore per condire le feste, originali trampolieri bianchi e luminosi e un trio itinerante che propone canzoni esclusivamente natalizie, per diffondere il piacere di stare assieme e di festeggiare. E poi, ancora, passeggiando per le vie del centro ci si può imbattere in Mamma Natale, un uragano di energia e zuccheri in eccesso, ma anche la renna Rudolph sui trampoli, esibizioni di hoola-hoop con effetti di luce e fuoco, oltre al racconto di fiabe moderne e antiche e alle note che si sprigionano da una chitarra. A coronare la magia del Natale non poteva mancare anche il tradizionale mercatino natalizio, aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20 (fino al 28 dicembre in Piazza Ferretto e via Poerio, fino all’8 gennaio 2023 in via Allegri).

Novità anche sul fronte della mobilità: in occasione del Natale, da giovedì 8 a sabato 24 dicembre (domeniche escluse) Avm/Actv mette a disposizione delle navette da quattro parcheggi scambiatori con il centro di Mestre per agevolare lo shopping. In particolare, la linea P1 collegherà i parcheggi scambiatori P5 e P6 di Castellana e Terraglio con Mestre centro (capolinea Piazza XXVII Ottobre) con 3 corse all’ora tra le ore 7.55 e le 12.55 e tra le 14.55 e le 19.55. La linea P2, invece, collegherà il centro di Mestre (capolinea Piazza XXVII Ottobre) con i parcheggi scambiatori di via Miranese P7 e P10 con una frequenza di 3 corse all’ora tra le 8.05 e le 13.05 e tra le 15.05 e le 20.05. Si ricorda che la domenica le strisce blu sono gratuite.

Dopo il successo estivo ritornano le Marching Bands, questa volta a tema natalizio. Nelle strade del Lido di Venezia, in Piazza Ferretto e via Cappuccina, in via Piave e Corso del Popolo, in Piazza Mercato a Marghera, in Piazza Municipio a Favaro, in piazza a Zelarino, in Piazza San Giorgio a Chirignago, daranno vita a concerti serali nei parchi e giardini della città. Le date da segnare sono il 9, 10, 16, 17,18, 23, 24, 26, 30 dicembre dalle 17 alle 19.

Spazio alla cultura grazie alle aperture straordinarie e prolungate dei Musei Civici veneziani: è l’occasione per visitare il patrimonio cittadino, in particolare, la mostra di Muve al Candiani, intitolata “Kandinsky e le avanguardie. Punto, linea e superficie” fino al 21 febbraio 2023, e quella di Anselm Kiefer a Palazzo Ducale fino al 6 gennaio 2023. Grandi spettacoli anche al Teatro Toniolo, che apre le porte alle coreografie e alla musica. Il 30 dicembre alle ore 21 andrà in scena “Coppélia”, balletto in due atti di Amedeo Amodio; l’ultimo giorno dell’anno alle ore 21.30 e domenica 1 gennaio alle ore 16.30 si festeggia invece a suon di musica grazie allo show “Black Blues Brothers”, un tributo acrobatico al leggendario film The Blues Brothers portato in scena da cinque acrobati kenioti il cui tour mondiale ha superato le 750 date e con più di 300.000 spettatori. Riservata ai più piccoli è invece la favola “Scarpette Rotte”, il giorno dell’Epifania con inizio alle ore 16.30.

Ma i festeggiamenti si estendono su tutto il territorio comunale grazie ai 28 alberi che addobbano il Comune, dalle isole alla terraferma, alle luminarie e alle tante iniziative che vedono collaborare enti, volontari e associazioni locali. A Marghera, in Piazza Mercato, si festeggia tutti i giorni grazie al programma Marghera on Ice, che vede ospitare sulla pista di pattinaggio numerosi spettacoli ed esibizioni. Alla pista si può accedere nei giorni feriali dalle 14.30 alle 21, il sabato, domenica e durante le festività natalizie con orario 10-12.30 e 14.30-21. Sabato 31 dicembre sarà invece aperta dalle 10 alle ore 12.30, dalle ore 14.30 alle ore 19 e poi dalle 22 alle 02 per festeggiare insieme il Capodanno. E poi, per tutto il mese, mercatini ogni domenica, animazione e dj set.

Natale è anche in tutte le municipalità: luminarie, addobbi, chioschi, bancarelle, concerti e mercatini di solidarietà a Chirignago, Zelarino, Favaro Veneto e isole della Laguna. In programma anche grandi festeggiamenti per Capodanno: a Venezia un brindisi di buon augurio, in partnership con il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, caratterizzerà la notte di San Silvestro salutando il nuovo anno grazie alla magia dei fuochi d’artificio che si rifletteranno sull’acqua, facendo da cornice ai rintocchi della mezzanotte, mentre in Piazza Ferretto andrà in scena, dalle ore 22, “Dj Ringo presents: Rockin’ new year con i Dj di Virgin Radio”, all’insegna della musica rock con i protagonisti Dj Ringo, Dj Toky e Dj Alteria oltre a Timothy Rock Cavicchini.

“Tanti saranno gli eventi diffusi nel territorio perché, in particolare le famiglie e i bambini, possano vivere al meglio questi giorni di festa - commenta il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - Voglio ringraziare tutte le persone, le associazioni, le forze dell’ordine e tutti coloro che lavorano nei servizi offerti al pubblico in questo periodo natalizio. Una grande macchina organizzativa per trascorrere finalmente, dopo due anni di pandemia, il Natale tutti insieme”.

Si ricorda che quest’anno in particolare è stata data grande attenzione al rispetto dell’ambiente, limitando l’impatto e i consumi delle luci attraverso un preciso piano di date di accensione e di spegnimento a fasce orarie e con l’utilizzo totale di lampade con tecnologie led a basso consumo.

Tutte le informazioni sui servizi e sulle misure di sicurezza sul sito di Venezia Unica www.veneziaunica.it e sui canali social ufficiali.