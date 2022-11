Scarica la programmazione dal 10 al 16 novembre 2022

Al Rossini, da mercoledì 9 novembre, arriva Black Panther – Wakanda Forever di Ryan Coogler, anche con proiezioni in 3D. Questa settimana tantissimi eventi. Continuano i Martedì a 3 euro e l’iniziativa I giovani al cinema, con abbonamenti a 15 euro per i giovani fino a 35 anni, della Regione Veneto. Ecco tutta la programmazione settimanale delle sale fino al 16 novembre.

Nuovi arrivi

Arriva al Rossini, da mercoledì 9 novembre, Black Panther – Wakanda Forever di Ryan Coogler, con Angela Bassett e Lupita Nyong’o. La Regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di costruire il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 11, 12, 13 e 16 novembre. Proiezioni in 3D: 12 e 13 novembre.

Nuovo arrivo all’Astra da giovedì 10 novembre con il musical The Land of Dreams di Nicola Abbatangelo, con Caterina Shulha e George Blagden. New York, 1922. Eva è una giovane immigrata italiana che lavora come lavapiatti nelle cucine del noto locale Choo Choo Train e che ha rinunciato al suo sogno più grande: diventare una cantante. Poi, una notte, si rifugia in una casa che credeva abbandonata e la sua vita cambia.

Sarà al Dante da venerdì 11 novembre Un anno, una notte di Isaki Lacuesta, con Alba Guilera e Miko Jarry. Céline e Ramón sono una giovane coppia sopravvissuta all’attacco terroristico al teatro Bataclan. Quella notte straziante ha lasciato una ferita aperta nelle loro vite e stanno lottando per ritrovare un senso di normalità. Entrambi alle prese con la stessa domanda: come sopravvivere e andare avanti come coppia? Proiezioni in versione originale con sottotitoli italiani: mercoledì 16 novembre.

Infine, arriva all’Astra da giovedì 10 novembre War – La guerra desiderata di Gianni Zanasi, con Edoardo Leo e Miriam Leone. Tom, laureato in lingue romanze, alleva vongole. Lea, figlia maggiore del sottosegretario alla Difesa, fa la terapeuta all’Asl. Al primo incontro è subito scontro. Ma non è nulla in confronto a ciò che succede intorno a loro: un tragico incidente diplomatico scatena l’impensabile, una guerra nel cuore dell’Europa.

Proseguimenti

Prosegue al Dante e al Rossini il film premiato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2022: Triangle Of Sadness del regista svedese Ruben Östlund, con Woody Harrelson e Harris Dickinson. I modelli Carl e Yaya vengono invitati ad una crociera di lusso tra milionari di varie provenienze, anziani e gentili fabbricanti d’armi. Ma la sera della cena col capitano una terribile mareggiata getta tutti nel caos più totale, e i due bellissimi si ritrovano su un’isola deserta… Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: al Rossini 12, 13 e 16 novembre.

Continua al Rossini anche L’ombra di Caravaggio di Michele Placido, con Riccardo Scamarcio e Louis Garrel. Napoli, 1609. Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, trova rifugio presso la famiglia Colonna in attesa della grazia papale che gli permetterebbe di sottrarsi alla decapitazione come punizione esemplare per aver ucciso l’amico-rivale Ranuccio. Il pittore e scultore sostiene però di essersi semplicemente difeso da un agguato…

Resta al Giorgione La stranezza di Roberto Andò, con Toni Servillo, Ficarra & Picone. In Sicilia per un breve soggiorno, lo scrittore Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo…

Infine, continua solo sabato e domenica al Rossini il film di animazione Lo schiaccianoci e il flauto magico di Georgi Gitis. Marie è una ragazza di 17 anni che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del padre, Marie esprime un desiderio e come per magia diventa delle stesse dimensioni dei suoi giocattoli che improvvisamente prendono vita. Inizia così un’avventura incredibile fatta di peripezie, amore e tanta magia.

I martedì a 3 euro

Tornano per il mese di novembre i martedì a 3 euro, grazie all’iniziativa La Regione ti porta al cinema con 3 euro. Tutti i martedì del mese di novembre sarà possibile, recandosi nelle sale cinematografiche aderenti alla Fice delle sette province del Veneto, fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di 3 euro.

Martedì 8 novembre appuntamento con Il colibrì di Francesca Archibugi al Rossini; al Giorgione Il signore delle formiche di Gianni Amelio; all’Astra Le buone stelle – Broker di Hirokazu Kore’eda. Al Dante, invece, sarà in programma Malacarne di Lucia Zanettin, con Sofia Vigliar e Samuele Ferri che sarà presente in sala allo spettacolo delle ore 21.

Martedì 15 novembre saranno in programma: al Rossini Siccità di Paolo Virzì; al Giorgione Tango con Putin di Vera Krichevskaya; all’Astra Astolfo di Gianni Di Gregorio; al Dante Triangle of Sadness di Ruben Östlund.

I giovani al cinema

Prosegue I giovani al cinema: l’iniziativa della Regione Veneto ha l’obiettivo di promuovere tra le generazioni più giovani, il ruolo della sala cinematografica come occasione per vivere un’esperienza condivisa e un’occasione di dialogo e analisi critica. Nello specifico, si propone di offrire ai giovani fino ai 35 anni di età un abbonamento al prezzo agevolato di 15 euro che consenta la visione di 5 film nell’arco di 5 mesi dal momento dell’acquisto, in un numero selezionato di sale cinematografiche del Veneto. All’iniziativa aderiscono anche le sale di Circuito Cinema Venezia che metterà in vendita abbonamenti per i giovani al prezzo di 15 euro, valido per 5 ingressi a scelta.

Sono escluse dall’iniziativa le proiezioni Nexo Digital e quelle in 3D.

Eventi

Martedì 8 novembre alle ore 20.30 il Rossini propone Helmut Lachenmann, MY WAY della regista Wiebke Pöpel. L’evento rientra nel calendario del Festival Luigi Nono Contemporanei e allievi ed è realizzato in collaborazione con la Fondazione Ugo e Olga Levi e con LYRA s.r.l. impresa sociale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Martedì 8 e mercoledì 9 al Rossini è in programma Munch. Amori, fantasmi e donne vampiro di Michele Mally. Un nuovo appuntamento con la Grande Arte al Cinema Nexo Digital in vista dei 160 anni dalla nascita di Edvard Munch, che cadranno nel 2023. Un viaggio attraverso la Norvegia di Munch, alla ricerca delle radici e dell'identità di un artista universale. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Martedì 8 novembre al Dante è in programma il film Malacarne di Lucia Zanettin. Allo spettacolo delle ore 21 sarà presente in sala l’attore Samuele Ferri. Il film rientra nell’iniziativa “I martedì a 3 euro”.

Mercoledì 9 novembre alle ore 21 al Giorgione è in programma Esquirlas - Splinters di Natalia Garayalde. L’evento è realizzato in collaborazione con Rete Cinema in Laguna. In sala sarà presente la regista Natalia Garayalde. Proiezione in versione originale con sottotitoli italiani.

Giovedì 10 novembre al Dante, alle ore 21, al Dante, Quarta Parete in collaborazione con UDU – Unione degli Universitari Venezia, con il contributo di Ca’ Foscari, propongono il film The Nightingale di Jennifer Kent, presentato alle Giornate degli autori, sezione Notti veneziane, durante Venezia 79. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giovedì 10 novembre al Rossini, in occasione del compleanno di Ennio Morricone, torna in sala Ennio di Giuseppe Tornatore, arricchito da contenuti inediti. Il maestro,scomparso nel 2020, avrebbe festeggiato 94 anni e il cinema lo celebra proiettando il film che con amore racconta la sua vita per la musica da film.

Giovedì 10 novembre al Dante e venerdì 11 all’Astra è in programma il documentario Erasmus a Gaza di Chiara Avesani e Matteo Delbò. Biglietto: 5 euro; sono valide anche le tessera Giovani al Cinema.

Venerdì 11 novembre al Dante, alle ore 17, è in programma Se fate i bravi - Genova 2001, il sogno e la violenza di Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone. A distanza di vent’anni uno sguardo sul Vertice del G8 a Genova nel 2001. Gli autori saranno presenti in sala.

Casa del Cinema

Alla Casa del Cinema mercoledì 9 novembre inizia l’omaggio al sodalizio Vitti / Antonioni: la trilogia dell’incomunicabilità: primo titolo in programma L’avventura, spettacoli alle 17.30 e 20.30. Giovedì 10 novembre prosegue Veneto Spettacoli di Mistero 2022, il festival dedicato alla conoscenza, valorizzazione e promozione delle Leggende e dei Misteri legati alle tradizioni popolari venete, curato da Alberto Toso Fei, con A Venezia… un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg (VM18), spettacoli alle 17.30 e 20.30.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti; prenotazione consigliata su www.culturavenezia.it/cinema.

Grazie per l’attenzione.

Vi aspettiamo nelle sale di Circuito Cinema Venezia!