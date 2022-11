Circuito Cinema: la programmazione dall'1 al 7 dicembre 2022

Scarica la programmazione dall'1 al 7 dicembre 2022

Al Rossini, da giovedì 1 dicembre, arriva Il piacere è tutto mio, commedia britannica di Sophie Hyde, con Emma Thompson e Daryl McCormac. Segnaliamo l’anteprima, sabato e domenica, dell’animazione Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, che arriverà poi in sala da mercoledì 7 dicembre, insieme a Il corsetto dell’Imperatrice di Marie Kreutzer e Chiara di Susanna Nicchiarelli.

Ultima data, martedì 29 novembre, per i martedì a 3 euro. Ecco tutta la programmazione settimanale delle sale fino a mercoledì 7 dicembre.

Nuovi arrivi

Arriva al Rossini, da giovedì 1 dicembre, Il piacere è tutto mio di Sophie Hyde, con Emma Thompson e Daryl McCormac. Un’insegnante in pensione, vedova, si rivolge a un’agenzia di gigolò e sceglie di incontrare Leo Grande. Tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire se stessa. Emma Thompson brilla in una commedia sulla sex positivity dai ritmi serrati e dall’animo tenero e divertente. Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 2, 3 e 4 dicembre.

Sempre al Rossini da giovedì arriva Vicini di casa di Paolo Costella, con Claudio Bisio e Vittoria Puccini. Giulio e Federica stanno insieme da molti anni ma il loro matrimonio non funziona più. Una sera Federica decide di invitare i nuovi vicini del piano di sopra, Laura e Salvatore, una coppia affiatata, vitale, vivace e spesso “rumorosa”. I due faranno loro una proposta provocatoria che cambierà la sorte della serata con conseguenze sorprendenti...

Novità al Dante dall’1 dicembre con Orlando di Daniele Vicari, protagonisti Michele Placido e Christelle Cornil. Quella di Orlando e Lyse è una favola moderna. Un vecchio e una bambina, senza volerlo, si ritrovano ad affrontare insieme il presente e le scelte che porta con sé, nonostante siano distanti come possono esserlo la vita rurale in un piccolo borgo dell’entroterra e quella metropolitana di una grande città europea.

Ultima novità al Rossini da giovedì 1 è Riunione di famiglia. Non sposate le mie figlie! 3 di Philippe de Chauveron, con Christian Clavier e Chantal Lauby. Questa volta Claude e Marie si apprestano a celebrare il loro 40esimo anniversario di matrimonio e le quattro figlie vogliono regalare loro una grande festa a sorpresa. Tra g li invitati, anche i rispettivi mariti e suoceri, che arrivano da Cina, Costa D’Avorio, Israele e Algeria. Cosa mai potrà andare storto? Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 3 e 4 dicembre.

Segnaliamo poi l’anteprima, sabato 4 e domenica 5 dicembre dell’animazione Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio di Joel Crawford e Januel Mercado. L’audace fuorilegge, il Gatto con gli Stivali, pagherà un prezzo alto per la sua famigerata passione per il pericolo e la noncuranza per la sicurezza. Nonostante abbia perso il conto lungo la strada, il Gatto ha bruciato otto delle sue nove vite. Per riaverle si imbarcherà in un’impresa colossale. Il film arriverà poi nelle sale da mercoledì 7 dicembre.

Proseguimenti

Prosegue al Rossini Bones and All di Luca Guadagnino, con Taylor Russell e Timothée Chalamet, premiato a Venezia 79 con il Leone d’Argento e il premio Mastroianni per il miglior attore emergente. La storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo. Il cinema di Guadagnino si esprime in una forma matura, mai così lucida, e la violenza incontra l’amore assoluto. Il film è VM14. Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 2, 3 e 4 dicembre.

Rimane al Dante Tori e Lokita dei fratelli Luc e Jean-Pierre Dardenne, con Mbundu Joely, Pablo Schils; il film è stato premiato al Festival di Cannes 2022. Lokita è una ragazza che, all’arrivo in Europa, ha incontrato un bambino, Tori. I due sono diventati di fatto fratello e sorella, pur provenendo l’una dal Camerun e l’altro dal Benin. Per la legge del Belgio però devono poterlo dimostrare e, non riuscendoci, li aspetta il lato peggiore della vita.

Si sposta all’Astra, da giovedì 1 dicembre, La Signora Harris va a Parigi di Anthony Fabian, con Lesley Manville e Isabelle Huppert. Siamo nella Londra degli anni ‘50. La fortuna non bussa spesso alla porta della signora Harris che fatica ad arrivare a fine mese. Un giorno scopre nell’armadio uno sfavillante abito di alta moda e se ne innamora. Non si innamora solo dell’abito ma dell’idea stessa di poter essere finalmente vista, guardata, ammirata. Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 3 e 4 dicembre.

Va all’Astra da giovedì anche The Menu di Mark Mylod, con Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy. Una giovane coppia si reca su un’isola remota per mangiare in un ristorante esclusivo gestito dal famoso chef Slowik, che ha preparato un importante menu di cucina molecolare in cui il cibo è trattato come arte concettuale. Il suo approccio alla gastronomia riserva però sorprese scioccanti agli ospiti. Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 3, 4 e 5 dicembre.

Infine, resta al Rossini e all’Astra, solo sabato e domenica l’animazione Strange World – Un mondo misterioso di Don Hall, Qui Nguyen. Originale film d’azione e avventura che viaggia nel profondo di una terra inesplorata e pericolosa in cui creature fantastiche attendono i leggendari Clade, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran lunga, più importante missione.

I martedì a 3 euro

Ultimo appuntamento di novembre con i martedì a 3 euro, grazie all’iniziativa La Regione ti porta al cinema con 3 euro. Tutti i martedì del mese di novembre sarà possibile, recandosi nelle sale cinematografiche aderenti alla Fice delle sette province del Veneto, fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di 3 euro.

Martedì 29 novembre saranno in programma: al Rossini L’ombra di Caravaggio di Michele Placido; al Giorgione La Signora Harris va a Parigi di Anthony Fabian; all’Astra La stranezza di Roberto Andò; al Dante Il colibrì di Francesca Archibugi.

Eventi

Martedì 29 e mercoledì 30 al Rossini, per la Grande Arte al Cinema Nexo, è in programma Botticelli e Firenze. La Nascita della Bellezza di Marco Pianigiani. Un viaggio attraverso i capolavori del Maestro racchiusi in quel Museo a cielo aperto che è Firenze: un itinerario inedito per scoprire l’inventore di un nuovo modello di bellezza capace di superare la barriera dei secoli e ispirare i contemporanei. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Mercoledì 30 novembre il Giorgione propone I misteri del giardino di Compton House; torna in versione originale e restaurata il capolavoro di Peter Greenaway. Una commedia grottesca sullo sfondo della campagna inglese nella metà del Seicento.

Secondo appuntamento, mercoledì 30 novembre al Rossini alle ore 18.30, con la prima edizione di Carta Bianca. Storie orali e visuali dei festival cinematografici, a cura di Marco Dalla Gassa (Università Ca’ Foscari Venezia) e Carmelo Marabello (Università IUAV Venezia - VIU Venice International University), in collaborazione con Circuito Cinema | Comune di Venezia, AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema & Consulta Universitaria del Cinema, Veneto Film Commission. L’incontro sarà dedicato al Far East Film Festival: a rappresentarlo ci sarà Sabrina Baracetti in conversazione con Federico Zecca ((Università degli studi di Bari Aldo Moro). A seguire, proiezione del film Infernal Affairs di Wai-keung Lau: un criminale diventato ispettore e un poliziotto sotto copertura in un thriller a caccia di una talpa.

Mercoledì 30 novembre al Dante, alle ore 17, è in programma il film Mindemic di Giovanni Basso, storia di un regista settantenne deciso a tutto per poter realizzare il suo prossimo film. Il regista sarà presente in sala insieme al protagonista Giorgio Colangeli.

Mercoledì 30 novembre al Dante, alle ore 20.45, prosegue Diritti al cinema!, la rassegna organizzata in collaborazione con Giuristi Democratici Venezia. Il secondo appuntamento è con il film La scelta di Anne - L’événement di Audrey Diwan.

Giovedì 1 dicembre, al Dante alle ore 21, Quarta Parete e UDU – Unione degli Universitari Venezia, con il contributo di Ca’ Foscari, propongono il film Luaneshat e Kodrës di Luàna Bajrami. E ancora, ultimo appuntamento per la rassegna: lunedì 5 e martedì 6 dicembre con il film Vortex di Gaspar Noé. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Casa del Cinema

Alla Casa del Cinema martedì 29 novembre prende il via la rassegna Luso - Mostra itinerante del nuovo cinema portoghese a Venezia, a cura di Vincenzo Patanè, per sondare le tante anime del cinema portoghese. Primo appuntamento con il film Ama-San di Cláudia Varejão; spettacoli alle 17.30 e 20.30 in versione originale con sottotitoli italiani.

Il reading-spettacolo previsto per mercoledì 30 novembre alle ore 17, Monica Vitti e Michelangelo Antonioni, una storia d'amore e di cinema a cura dell’associazione Voci di Carta, è rinviato a data da destinarsi.

Ingresso alla Casa del Cinema: libero fino ad esaurimento posti; prenotazione consigliata su www.culturavenezia.it/cinema.

