Sabato 15 ottobre presentazione del libro “Giorgione”

Sabato 15 ottobre, alle ore 18, presso l’Ateneo Veneto si tiene la presentazione del libro “Giorgione” di Giovanni C. F. Villa, edito da Silvana Editoriale. Il volume fa parte della collana d’arte prodotta dal gruppo Menarini. La presentazione gode del patrocinio del Ministero della Cultura e rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

Della breve vita di Giorgione restano poche tracce: è citato in pochissimi documenti d’archivio e le sue opere documentate sono solo quattro, mentre la maggior parte sono di attribuzione incerta. Sono profonde, invece, le tracce lasciate nell’arte italiana. Ricche di simbologie spesso misteriose, risentono delle richieste dei ricchi e raffinati committenti della Laguna. Giorgione è colui che, come si vede nel ‘Fregio delle arti liberali e meccaniche’, meglio di altri rappresenta il senso profondo del dialogo tra umanesimo e scienza, come traspare anche da ‘I Tre filosofi’, dai complessi significati allegorici.

L’ingresso alla presentazione è libero e gratuito.