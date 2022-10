Scarica la programmazione dal 13 al 19 ottobre 2022

Al Giorgione, da giovedì 13 ottobre, arriva il nuovo film di Kore’eda Le buone stelle – Broker, vincitore del Premio al miglior attore al Festival di Cannes 2022. Continua l’iniziativa della Regione Veneto I giovani al cinema, con abbonamenti a 15 euro per i giovani fino a 35 anni.

Ecco la programmazione settimanale delle sale fino al 19 ottobre.

Nuovi arrivi

Arriva al Giorgione,da giovedì 13 ottobre, Le buone stelle – Broker di Hirokazu Kore’eda, con Bae Doo-na e Song Kang-ho premiato per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes 2022. Storie di personaggi accomunati tra loro dalle “baby boxes”: luoghi dove i genitori coreani possono lasciare i bambini che hanno messo al mondo ma che non possono o non vogliono tenere con sé. Dal regista di Ritratto di famiglia con tempesta il film vincitore del premio al miglior attore al Festival di Cannes. Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 14, 15, 16 e 19 ottobre.

Novità al Rossini, sempre dal 13 ottobre, con Il colibrì di Francesca Archibugi, protagonisti Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. Il racconto della vita di Marco Carrera, “il Colibrì”, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo.

Sempre al Rossini da giovedì arriva La ragazza della palude di Olivia Newman, con Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith. North Carolina, anni ‘50. Kya cresce con un padre violento in una casa nella palude. Circondata da acqua e natura, la ragazza si costruisce un mondo tutto suo mentre gli abitanti del vicino villaggio la deridono. Un giorno Kya viene arrestata per un omicidio e solo l’avvocato in pensione Tom Milton si offre di aiutarla. Proiezioni anche in versione originale con sottotitoli italiani: 14, 15, 16 e 19 ottobre.

Al Rossini, ma da venerdì 14 ottobre, arriva anche l’avventura Il ragazzo e la tigre di Brando Quilici, con Sunny Pawar e Claudia Gerini. Un ragazzo orfano, mentre vaga per le valli innevate dell’Himalaya, trova un cucciolo di tigre del Bengala cui i bracconieri hanno ucciso la madre. I due stringono sin da subito un forte legame di amicizia e insieme si mettono in viaggio, diretti al monastero di Taktsang, in Buthan, noto con il nome “il nido della tigre”.

Infine, nuovo arrivo all’Astra con il film horror Halloween Ends di David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis, Judy Greer. Laurie vive con la nipote Allyson e sta finendo di scrivere le sue memorie. Michael Myers non si è più visto, ma quando un giovane viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter si scatena una cascata di terrore che costringerà Laurie ad affrontare definitivamente il male. Proiezioni in versione originale con sottotitoli italiani: lunedì 17 ottobre.

Proseguimenti

Prosegue al Dante Gli orsi non esistono di Jafar Panahi. Due diverse storie d’amore scorrono parallelamente: in entrambe gli amanti vengono ostacolati da forze di tipo diverso, che si tratti della superstizione, del potere o di meccanismi difficili da identificare eppure inevitabili. Premio speciale della giuria alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2022. Proiezioni in versione originale con sottotitoli italiani: martedì 11, venerdì 14 e mercoledì 19 ottobre.

Resta al Rossini Ticket to Paradise di Ol Parker, con George Clooney e Julia Roberts nei panni di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore. Georgia e David hanno intenzione di mandare all’aria ad ogni costo l’imminente matrimonio della figlia, impedendole di commettere lo stesso errore che fecero loro sposandosi venticinque anni prima. Cosa succederà ai due protagonisti durante la permanenza a Bali? Proiezioni in versione originale con sottotitoli italiani: giovedì 13 ottobre.

Si sposta all’Astra, da giovedì 13 ottobre, Dante di Pupi Avati, con Sergio Castellitto e Alessandro Sperduti. Nel 1321 Dante muore a Ravenna, lontano dalla sua Firenze. Trent’anni dopo a Boccaccio viene assegnato il compito di viaggiare fino a Ravenna, per condurre nelle mani della figlia di Alighieri 10 fiorini d’oro a nome dei capitani della compagnia di Orsanmichele. Un atto d’amore di Avati verso Dante ricco di genuino entusiasmo.

Va all’Astra anche Siccità di Paolo Virzì, con Silvio Orlando e Claudia Pandolfi, presentato fuori concorso a Venezia 79. A Roma non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini. Le esistenze dei protagonisti sono legate in un unico disegno beffardo e tragico, mentre ognuno cerca la propria redenzione. Virzì torna alla commedia corale con un viaggio mentale e geografico nel cuore di Roma.

Infine, sarà all’Astra solo sabato e domenica Tiziano. L'impero del colore di Laura Chiossone e Giulio Boato. Per la Grande Arte al Cinema Nexo Digital un viaggio attraverso i capolavori e la vita del Maestro che incarnò l’animo di Venezia con la sua pennellata inconfondibile, l’uso unico del colore, l’abilità nel carpire le personalità dei protagonisti delle sue opere. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

I giovani al cinema

Arriva dal 4 ottobre I giovani al cinema: l’iniziativa della Regione Veneto ha l’obiettivo di promuovere tra le generazioni più giovani, il ruolo della sala cinematografica come occasione per vivere un’esperienza condivisa e un’occasione di dialogo e analisi critica. Nello specifico, si propone di offrire ai giovani fino ai 35 anni di età un abbonamento al prezzo agevolato di 15 euro che consenta la visione di 5 film nell’arco di 5 mesi dal momento dell’acquisto, in un numero selezionato di sale cinematografiche del Veneto. All’iniziativa aderiscono anche le sale di Circuito Cinema Venezia che metterà in vendita abbonamenti per i giovani al prezzo di 15 euro, valido per 5 ingressi a scelta.

Saranno escluse dall’iniziativa le proiezioni Nexo Digital e quelle in 3D.

Eventi

Martedì 11 e mercoledì 12 al Rossini, per Il Cinema Ritrovato. Al Cinema è in programma Psycho di Alfred Hitchcock. Nella scena della doccia i 45 secondi fra i più celebri della storia del cinema. Torna in sala, in versione restaurata e originale con sottotitoli italiani, il capolavoro della suspense del grande maestro del brivido.

Casa del Cinema

Alla Casa del Cinema martedì 11 ottobre prosegue la rassegna Lino Capolicchio. Per amore di cinema e teatro, con il film Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, spettacoli alle 17.30 e 20.30. Mercoledì 12 ottobre alle ore 17, primo appuntamento con il ciclo di incontri Intorno a Pier Paolo Pasolini: appunti sparsi nel centenario della nascita. Parte 2; riprendiamo il filo di appunti sparsi dipanato a marzo e dedicato al lavoro e alla presenza di PPP nella cultura: sarà presentato il libro Pasolini (Ed. L’Ours de granit, 2021) scritto a molte mani; saranno presenti gli autori Linda Mavian, Vanessa De Pizzol e Roberto Veracini, e il direttore della casa editrice L’Ours de granit Bernard Vanel; a seguire, proiezione dei documentari Le mura di Sana’a (1973) e Sopralluoghi in Palestina (1964) di Pier Paolo Pasolini; l’evento è realizzato in collaborazione con Alliance Française de Venise. Giovedì 13 ottobre appuntamento con la rassegna Gassman prima di Gassman e il film L’ebreo errante di Goffredo Alessandrini, spettacoli alle 17.30 e 20.30. Venerdì 14 ottobre primo appuntamento con il ciclo Alliance Française incontra Circuito Cinema realizzato in collaborazione con Alliance Française de Venise, con il sostegno di AIF cinéma/Institut français de Paris: primo titolo Pierrot le fou (Il bandito delle 11) di Jean-Luc Godard; spettacoli alle 17.30 e 20.30 in versione originale con sottotitoli italiani.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti; prenotazione consigliata su www.culturavenezia.it/cinema.



Grazie per l’attenzione.

Vi aspettiamo nelle sale di Circuito Cinema Venezia!