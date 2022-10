Commemorazione dei defunti e dei Caduti di tutte le guerre e Festa dell'Unità nazionale: il programma delle iniziative

Saranno molto articolate, e diffuse su tutto il territorio, le iniziative coordinate dal Comune di Venezia in occasione della Commemorazione dei defunti e caduti di tutte le guerre e della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze armate.

Domenica 30 ottobre

Al Lido, nella chiesa di Sant'Antonio, Santa Messa alle ore 8. A seguire deposizione della corona d'alloro nella Lapide ai Caduti alla presenza dei rappresentanti istituzionali e delle Associazioni Combattentistiche d'Arma.

Martedì 1 novembre

Alle ore 15, al cimitero di Mestre, si terrà la Santa Messa solenne officiata dal patriarca Francesco Moraglia alla presenza delle autorità civili e militari della città. Saranno poi depositate corone d'alloro davanti ai monumenti ai Caduti.

A Malcontenta celebrazione della Messa alle ore 10:30, Chiesa Abbaziale di S. Ilario; alle 11:15 cerimonia di alzabandiera e a seguire deposizione della corona di alloro davanti al monumento ai Caduti.

A Campalto alle ore 9:30 celebrazione della Messa nella chiesa di S. Benedetto. Alle 10:30 ritrovo in piazzale S. Benedetto e partenza del corteo con accompagnamento musicale della Banda di Tessera fino alla chiesa di S. Martino. Alle ore 10:45 cerimonia di alzabandiera e deposizione della corona d’alloro davanti al monumento ai Caduti. Alla chiesa di Sant'Erasmo, alle ore 14:45, benedizione delle corone d'alloro e cerimonia dell'alzabandiera. Alle ore 15 celebrazione della Messa al cimitero.

Mercoledì 2 novembre

A Venezia, alle ore 10, al cimitero di San Michele messa solenne officiata dal patriarca e a seguire deposizione di corone d'alloro nei monumenti ai Caduti.

Al Lido, ore 11.30, deposizione corona d'alloro al cippo di via Sandro Gallo.

Venerdì 4 novembre

A Venezia, alle ore 10.15, in piazza San Marco, cerimonia dell'alzabandiera. A Mestre, alle 11.30 in piazza Ferretto, cerimonia dell'alzabandiera. Seguirà la deposizione delle corone d’alloro in memoria di tutti i Caduti nelle lapidi a loro dedicate nella sede del Municipio e in piazzetta Milite Ignoto (ore 10:30).

Altre iniziative sono in programma nella mattinata al Lido (Sacrario militare, ore 9.15), Venezia (Campo Santa Margherita, ore 10.30), Marghera (ore 10:30 piazzale Municipio), Catene (Centro civico, ore 10:30), Ca' Sabbioni (piazza Cosmai, ore 10.45), Zelarino (piazzale Munaretto, ore 10; sagrato chiesa san Vigilio, ore 10.30); Chirignago (piazza san Giorgio, ore 9); Dese (ore 10:30 Piazzale F.lli Pomiato).

Sabato 5 novembre

A Mestre alle ore 10 in piazzetta Caduti di Nassiriya benedizione e deposizione della corona d’alloro nella lapide a loro dedicata.

Domenica 6 novembre

In programma cerimonie a Pellestrina (ore 9:30 Chiesa di Ognissanti); Malamocco (ore 9:30 cerimonia alzabandiera nel piazzale antistante Palazzo del Podestà, ore 10 Messa nella chiesa di S. Maria Assunta); Tessera (piazzale chiesa S. Maria Assunta, ore 9.30, cerimonia alzabandiera, seguirà la celebrazione della Messa); Favaro Veneto (Santa Messa ore 10 chiesa di S. Pietro, 11:15 cerimonia alzabandiera piazza Pastrello).