“Scautismo e ambiente, da Langer alla Laudato Si’”, prima conferenza del ciclo “#Scoutlab”

<div>Proseguono gli eventi nella celebrazione del centenario dello scautismo a Mestre e nella terraferma veneziana. Sabato 10 settembre prenderà il via “#Scoutlab” la serie di quattro appuntamenti di incontro, dibattito e approfondimento su temi cari al movimento scautistico italiano e internazionale; un'occasione per creare dibattito e riflessione su temi di attualità, con l'obiettivo di coinvolgere tutta la cittadinanza. L’iniziativa rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”.</div>

<div>Il primo evento, in programma sabato 10 alle ore 10 nell’auditorium del Museo M9 di Mestre, si intitola “Scautismo e ambiente, da Langer alla Laudato si’”. Sarà un incontro con dibattito aperto al pubblico su uno dei temi più attuali dell’agenda mondiale, quello dell’ambiente e della sua preservazione. Al tavolo si alterneranno ambientalisti, attivisti e scrittori, che semineranno temi e spunti su cui poi nascerà il momento di confronto. L’ingresso è libero.</div>

<div>Questo il programma completo:</div>

<div>-ore 10, introduzione</div>

<div>-ore 10.10, Daniele Beninato (responsabile di zona Mestre Agesci) legge Alex Langer</div>

<div>-ore 10.30, presentazione delle strategie di XR (Extinction Rebellion)</div>

<div>-ore 10.45, tavola rotonda con Gianfranco Bettin (ambientalista e scrittore), Simone</div>

<div>Morandini (Fondazione Lanza), don Gianni Fazzini (Laudato Si’), Luigi Lazzaro</div>

<div>(presidente Legambiente Veneto), Massimo Valpiana (giornalista, ambientalista e</div>

<div>pacifista)</div>

<div>-ore 12, ascolto attivo e coinvolgimento dei partecipanti sui temi trattati con un</div>

<div>attivista di XR (Extinction Rebellion)</div>

<div>-12.30, conclusione</div>