Temperature molto elevate: continua l'ondata di calore

La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell'Arpav, comunica che oggi, domenica 24 luglio, continuano le condizioni di caldo e umidità dell'ondata di calore. Per il quinto giorno consecutivo si registrerà disagio fisico intenso. Disagio in lieve calo a debole/moderato solo sulla Valbelluna.

La qualità dell'aria è buona/discreta su zone montane e costa, in prevalenza scadente su pianura e pedemontana.

​Disagio in aumento, in prevalenza intenso su tutte le zone, domani, lunedì 25 luglio. Sempre domani, qualità dell'aria buona/discreta sulla costa, in prevalenza scadente altrove.

Martedì 26 e mercoldì 27 luglio condizioni in miglioramento per il calo delle temperature, ma con umidità più rilevante; martedì il disagio potrà essere ancora complessivamente intenso salvo in prevalenza debole/moderato in Valbelluna, mentre mercoledi le condizioni sembrano portare un'interruzione della fase di disagio intenso, con valori deboli/moderati ovunque.

Per ulteriori informazioni leggere gli approfondimenti predisposti dalla Protezione civile: https://www.comune.venezia.it/it/protezionecivile

Per informazioni generali è possibile chiamare i seguenti numeri:

Numero Comune di Venezia dedicato 041 5351904 da lun a ven 7:30 - 17:30

Numero Verde Regionale: 800 535 535 attivo 24h/24

Servizio Assistenza Tutelare: tel. 041 3039211

Centrale Operativa Territoriale (ULSS 3): 041 5795090 attiva da lun a ven dalle 7:00 alle 21:00, e-mail: cot@aulss3.veneto.it

E’ bene inoltre rivolgersi al proprio medico di Medicina Generale per consigli e suggerimenti, soprattutto se si soffre di qualche patologia, anche per indicazioni su eventuali modifiche alle terapie che si stanno seguendo e in merito all’alimentazione più adeguata.

In caso di seri sintomi o malesseri chiamare subito il pronto soccorso SUEM al n. 118.

In allegato i volantini 2022 sulle ondate di calore con i consigli da adottare e i numeri telefonici utili.