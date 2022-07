L'assessore Zuin al roadshow e alla cerimonia di apertura della nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti e Sace questo pomeriggio a Mestre

Cresce la presenza nel nostro territorio di Cassa Depositi e Prestiti e Sace (la società controllata dal Ministero dell'Economia, operante nel settore assicurativo-finanziario). Questo pomeriggio è stata inaugurata infatti, in via Poerio a Mestre, la nuova sede dei due enti, alla presenza, tra gli altri, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, dell’assessore al Bilancio, Michele Zuin.

“L’apertura nella nostra città di una sede di questidue importanti soggetti istituzionali, che stanno sempre più integrando i propri servizi, ormai indispensabili agli enti locali per affrontare le sfide che hanno di fronte – ha sottolineato Zuin nel suo intervento di saluto - non può che farci molto piacere. Un’opera di consulenza e di sostegno che sarà ancora più essenziale, all’intero ‘sistema Italia’ anche per adempiere ai compiti che il governo ed il Parlamento gli richiedono per non perdere le grandi opportunità che si sono aperte a livello europeo dopo la pandemia.”

Il pomeriggio è poi continuato all’M9, con il roadshow dal titolo “Risorse e progetti per il Veneto”, promosso sempre da Cassa Depositi e Prestiti, a cui hanno preso parte, con Zuin, tra gli altri: il presidente, Giovanni Gorno Tempini, e l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco; il presidente di Confindustria veneta, Enrico Carraro; il rettore di Ca' Foscari, Tiziana Lippiello; il presidente dell'Anci Veneto, Mario Conte, e per la Sace l'amministratore delegato, Alessandra Ricci.

Nel corso del convegno sono stati presentati gli strumenti ed i progetti del gruppo a favore di imprese e Pubblica amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del Pnrr, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale.

Negli ultimi anni sono stati circa tre i miliardi a favore di 13.200 imprese e quasi 160 enti pubblici veneti, erogati da Cassa Depositi e Prestiti, a cui si aggiunge la rinegoziazione di mutui per 640 milioni e attività di advisory sui fondi Pnnr per progetti dedicati alla nostra città e alla regione.