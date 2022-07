Dalle Dolomiti al Mare: conclusa la tre giorni di dibattito sulla risorsa acqua promossa dal Comune di Venezia | VIDEO

Si è chiusa oggi la tre giorni di approfondimento sul tema “La risorsa acqua. Dalle Dolomiti al Mare: dalle sorgenti alle foci”, ospitata dal Rifugio Galassi, alla Forcella piccola dell’Antelao, gestito dalla sezione Cai di Mestre. A fare il bilancio dei lavori è stato l’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin che ha sottolineato l’importanza dell'intenso confronto con i rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, quelli dell’Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, della Fondazione Dolomiti UNESCO, del Club Alpino Italiano e dell’Europe Direct Venezia.

“I professionisti che hanno partecipato al convegno ci hanno consegnato studi, dati scientifici e indagini di grande interesse e importanza che ci aiuteranno a pianificare al meglio le nostre scelte politiche nel prossimo futuro - le parole dell’assessore - Il confronto nato in questi tre giorni conferma che la salvaguardia della nostra città e del nostro territorio non può fondarsi solo su un buon intuito e buone sensazioni ma deve basarsi sulla ricerca e sulla scienza. Scienza e tecnologia devono essere di supporto a questi cambiamenti climatici che sono sempre più frequenti rispetto agli anni precedenti. E’ la conferma che una politica ambientale non può essere fatta dentro i confini amministrativi, ma deve avere la forza e la capacità di trovare uomini e donne, di qualsiasi settore, che sappiano confrontarsi. Spero che questo sia un evento da poter ripetere nei prossimi anni, allargando e coinvolgendo anche altri enti e amministrazioni”.

La risorsa acqua è stata al centro delle 15 relazioni che si sono succedute fino a questa mattina. Al centro del dibattito anche le politiche ambientali del Comune di Venezia in terraferma con un approfondimento sul progetto del parco fluviale del Marzenego. Ad illustrarlo è stato il dirigente del Settore Ufficio di Piano, Marco Bordin, che ha messo in risalto l’importanza della valorizzazione del fiume e dei parchi fluviali nel contesto cittadino. “Grazie a questo progetto rinsaldiamo il rapporto della terraferma con l’acqua” ha spiegato prima di delineare le sfide correlate al progetto: “Realizzare un corridoio ecologico all’interno della città che passi attraverso il miglioramento della qualità dell’acqua, la riforestazione urbana e la riqualificazione ambientale dell’area, la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo l’intero corso d’acqua, la valorizzazione del paesaggio culturale. Il Parco fluviale si basa sull’idea di connessione ambientale su un territorio molto vasto, da qui il coinvolgimento anche del Consorzio di Bonifica a conferma che oggi una politica ambientale non può rimanere circoscritta all’ambito amministrativo della singola città”.

Di Green Deal ha parlato invece Francesca Vianello, responsabile del Servizio Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, ponendo l’accento sul ruolo del network nella comunicazione alla cittadinanza delle iniziative che l’Unione Europea sta portando avanti nell’ambito della ‘transizione verde’. A Katia Basili, del Settore Politiche internazionali e Cooperazione Unesco, il compito di illustrare quali sono gli appoggi integrati in atto per la gestione del Sito Patrimonio Mondiale Unesco Venezia e la sua Laguna.

