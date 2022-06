Cultura: a Palazzo Ducale l'adunanza solenne per la chiusura dell'anno accademico dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

Si è svolta nella mattinata di oggi, domenica 12 giugno, l'adunanza solenne di chiusura del CLXXXIV anno accademico dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. La cerimonia si è svolta nella sala del Piovego di Palazzo Ducale, a Venezia, con la partecipazione, per l'Amministrazione comunale, dell'assessore alla Sicurezza.

Nel corso della cerimonia il presidente Andrea Rinaldo ha proclamato i nomi dei nuovi soci effettivi, corrispondenti e stranieri. Tra i soci effettivi sono stati proclamati Andrea D'Agnolo, professore ordinario di Analisi matematica nell’Università di Padova; Paolo Costa, professore già ordinario di Economia applicata nell’Università Ca’ Foscari di Venezia; Rinaldo Nicolich, professore già ordinario di Geofisica nell’Università di Trieste, Pierluigi Panza, giornalista del Corriere della Sera, Andrea Augusto Pilastro, professore ordinario di Zoologia nell’Università di Padova; Antonio Alberto Semi, psicoanalista e psichiatra.

Tra i corrispondenti residenti sono stati eletti Barbara Fantechi, professoressa ordinaria di Geometria nella Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (Sissa); Filippo Giorgi, responsabile della Sezione di Fisica della Terra dell’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (Ictp); Daniela Mapelli, professoressa ordinaria di Psicobiologia e Psicologia fisiologica nell’Università di Padova; Paola Marini, presidente dei Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia; Giampaolo Piotto, professore ordinario di Astronomia e Astrofisica nell’Università di Padova; Corrado Viola, professore ordinario di Letteratura italiana nell’Università di Verona.

Tra i corrispondenti non residenti sono stati eletti Nicola Di Cosmo, professor of East Asian Studies - Institute for Advanced Study, Princeton; Andrea Nanetti, professor of Digital Humanities - Nanyang Technological University Singapore; Antonio Riotto, Professeur ordinaire de Physique théorique - Université de Genève; Lorenzo Tomasin, professeur ordinaire en Philologie romane et Histoire de la langue italienne - Université de Lausanne. Eletto socio straniero Thomas Stocker, professor of Climate and Environmental Physics - University of Bern.

Durante la mattinata il presidente Rinaldo ha anche tenuto la relazione sull'attività svolta dall'Istituto durante l'anno accademico 2021-2022, ponendo l'accento sulle tematiche d'attualità che il contesto veneziano e globale propongono: la salvaguarda dell'ambiente e la capacità di adattamento ai cambiamenti che ci aspettano. Rinaldo ha dunque sottolineato la direzione generale dell'attività dell'Istituto, "che rimane centrata su una visione della cultura come valore unitario".

Dopo la consegna dei premi ai vincitori per i risultati dei concorsi scientifici organizzati dall'Istituto, la socia onoraria Antonia Arslan, già professoressa di Storia della Letteratura italiana moderna e contemporanea nell'Università degli studi di Padova, ha tenuto il discorso ufficiale sul tema "L'Armenia è in pericolo? Fatti e misfatti di una guerra dimenticata".