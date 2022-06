248° anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza: la celebrazione alla caserma Mocenigo alla Giudecca

E’ stato celebrato in serata, alla Caserma “Tommaso Mocenigo” di Venezia, alla presenza del Comandante regionale Veneto, generale di Divisione Giovanni Mainolfi, il 248° anniversario dalla fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

Alla solenne cerimonia hanno partecipato inoltre numerose autorità civili, tra cui il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, quelle religiose e militari. In rappresentanza del Comune di Venezia presente l’assessore al Bilancio Michele Zuin, oltre al comandante generale della Polizia locale Marco Agostini.

La cerimonia si è aperta con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono seguiti l'illustrazione del bilancio operativo 2021-2022 della Guardia di Finanza del Veneto e la consegna degli attestati di riconoscenza ai militari delle Fiamme gialle che si sono distinti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Corpo è stato fondato nel 1774, quando venne costituita la “Legione Truppe Leggere” per volere di Vittorio Amedeo III, re di Sardegna. Fu il primo esempio in Italia di un Corpo speciale istituito per il servizio di vigilanza finanziaria ai confini, oltre che per la difesa militare.