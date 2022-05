"Venezia è favolosa": in piazza San Marco la festa con le scuole del progetto 'El paron de casa'

Una mattinata di festa, educazione civica e socialità all'aria aperta per gli alunni di nove scuole primarie veneziane, coinvolte nel progetto "El Paron de Casa - Venezia1600". Si è svolta in piazza San Marco infatti 'Venezia è favolosa', ulteriore tappa dell'iniziativa culturale ed educativa promossa per celebrare i 120 anni dal crollo del vecchio campanile di San Marco, del 14 luglio 1902, e i 110 anni dall’inaugurazione del nuovo, risalente al 25 aprile 1912. All'evento hanno preso parte la presidente del Consiglio comunale e il presidente della Municipalità di Chirignago Zelarino. Insieme a loro anche l’ammiraglio ispettore Piero Pellizzari, direttore marittimo del Veneto e Comandante della Capitaneria di Porto di Venezia e Nadia De Lazzari, presidente dell’associazione “Venezia: pesce di pace”.

"Venezia è favolosa" punta a perseguire gli obiettivi dell'agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, e trasmettere ai ragazzi fondamenti di educazione civica e cultura del territorio. A inaugurare l'appuntamento la sfilata in Canal Grande di un'opera dedicata al campanile di San Marco, scortata dalla Hydrogen Boat di Gabriele Longo con a bordo 300 biscotti a forma di "tochetin", che sono poi stati regalati ai bambini partecipanti.

Tante le attività in programma oggi: gli alunni delle nove scuole di Venezia (Renier Michiel, Cavanis e Caburlotto), Burano (Di Cocco), S.Erasmo (Vivarini), Marghera (Grimani), Chirignago (Colombo), Mestre (Querini) e Favaro (Collodi) hanno esposto altrettante riproduzioni in miniatura del 'paron de casa', il nomignolo affettuoso con cui è stato ribattezzato il campanile. I nove campanili in miniatura, alti 180 cm, sono stati creati dai giovani alunni di ciascun istituto con materiali di riciclo (cartone, perline, plastica e così via) in strutture modulari collaudate da ingegneri dell'Ordine di Venezia.

Il 'paron de casa' è stato anche rappresentato dagli studenti sotto forma di mosaico (di dimensioni 45x60 cm), realizzato con i pezzettini del campanile trovati dalle scuole durante la caccia al tesoro svoltasi in occasione della 'Giornata nazionale del mare' lo scorso 11 aprile, alla spiaggia di San Nicolò al Lido di Venezia (dove furono smaltiti i resti del campanile crollato). Le opere, che per la loro realizzazione hanno coinvolto circa 200 bambini, partecipano ora al concorso 'Like e love', indetto sui social network. C'è tempo da oggi fino alle 12 del 15 settembre per votare su Facebook i migliori mosaici e campanili. Inoltre una giuria tecnica assegnerà premi per varie tipologie qualitative.

I ragazzi, sempre nel corso della giornata, hanno partecipato all'omonimo gioco 'Venezia è favolosa' a tema sostenibilità. Competizione realizzata con un dado gonfiabile gigante, utile ad apprendere la storia del campanile e gli obiettivi dell'agenda 2030. La gara si è conclusa con un premio per l'istituto vincitore. In piazza anche una gondola esposta dall'Associazione gondolieri e il laboratorio educativo esperienziale “costruisci il campanile di San Marco”, per mettersi alla prova con veri mattoni, malta e cazzuole.

I bambini hanno inoltre avuto la possibilità di salire a turno sul vero campanile grazie alla collaborazione della Procuratoria. Tutte le scuole che hanno preso parte a 'Venezia è favolosa' saranno ricompensate con una gita collettiva in laguna, in programma ad ottobre, come annunciato nel corso dell'evento.

