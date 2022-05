Ecosostenibilità: al Salone nautico i laboratori per bambini “Non abbandoniamo i rifiuti”

Educare al rispetto per l'ambiente, alla tutela del mare, al riciclo e alla raccolta differenziata. E' l'obiettivo dei laboratori “Non abbandoniamo i rifiuti”, rivolti a bambini dai 5 ai 12 anni e organizzati da Arpav Veneto (l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale) al Salone nautico di Venezia. Ieri la prima giornata di attività laboratoriali e ludico-didattiche, che proseguono oggi con la partecipazione, in mattinata, dell'assessore all'Ambiente, e andranno avanti anche la prossima settimana (2,4 e 5 giugno). Ogni giorno sempre due fasce orarie: dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 19.

Nel corso dell'appuntamento di oggi è stato evidenziato come il futuro di Venezia, Capitale mondiale della sostenibilità, è in mano ai giovani, la cui educazione all'ambiente è pertanto fondamentale.

Tra le varie attività in programma al Salone nautico (zona sommergibile) una caccia al tesoro fotografica a tema riciclo, giochi di ruolo dedicati al mare, gare e indovinelli. A disposizione dei visitatori anche alcuni stereoscopi per osservare le differenze tra la sabbia marina con e senza la presenza di plastiche.