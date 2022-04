Danza: l'assessore Mar a Forte Marghera alla presentazione del romanzo “Il fulmine danzante" del coreografo Joseph Fontano

Sullo sfondo la storia della danza degli ultimi anni ripercorre gli eventi della vita dell'autore. L'autobiografia “Il fulmine danzante. Quasi un romanzo” del ballerino e coreografo italoamericano Joseph Fontano è stata presentata nel pomeriggio di oggi, sabato 9 aprile, in anteprima a Forte Marghera. All'evento ha presenziato l'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar.

L'iniziativa s'inserisce nell'ambito del concorso internazionale "Veneto Dance Award" che si svolgerà domani al Teatro Corso di Mestre. Tra i membri della giuria che valuterà i candidati al contest anche l'autore del testo.

Joseph Fontano nell'opera ripercorre gli eventi salienti della sua carriera, dagli inizi a New York fino alla fondazione a Roma della compagnia 'Teatrodanza' e alla direzione della compagnia 'Scenamobile' e dell’Accademia europea di danza. Un excursus tra gli incontri importanti che hanno caratterizzato il suo percorso professionale, come quello con la coreografa statunitense Martha Graham, e i successi che lo hanno reso noto per aver portato in Italia alla fine degli anni '70 la modern dance e non solo.

"Con questa iniziativa, inserita in un premio prestigioso come il 'Veneto Dance Award', Mestre si configura sempre più come un centro di riferimento regionale per la danza. Ringrazio la curatrice Verena Filippini per il suo lavoro encomiabile nella valorizzazione del nostro territorio", ha commentato l'assessore Mar.