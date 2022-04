Corsi d'acqua: al Candiani il convegno dei Consorzi di Bonifica del Veneto “Il passaggio è a regola d’arte”

Si è parlato dell’importanza dei corsi d’acqua e delle fasce di rispetto durante il convegno “Sponde, rive, argini e banchine. Il passaggio è a regola d’arte. Le fasce di rispetto per la manutenzione dei corsi d’acqua: dai regi decreti 368 e 523 del 1904 alle disposizioni attuali”, che si è svolto questa mattina al Centro culturale Candiani di Mestre. L’iniziativa, alla quale ha preso parte, tra gli altri, l’assessore comunale all’Ambiente e all’Urbanistica, è stata organizzata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e Anbi (Associazione nazionale e Consorzi Gestione e Tutela del territorio e Acque irrigue) Veneto, in collaborazione con Anci Veneto e l’Università degli Studi di Padova.

L’incontro era rivolto agli amministratori e ai tecnici dei Comuni, ai tecnici dei Consorzi di Bonifica, ingegneri, architetti paesaggisti, geometri e, in generale, a tutte le altre tipologie di professionisti interessati alla programmazione urbanistica e ai piani di polizia idraulica. Focus della mattinata sono state le fasce di rispetto dei corsi d’acqua che, in ambito urbano come in ambito agricolo, non di rado sono oggetto di contenziosi amministrativi. Il tema si presenta di attualità in relazione al decreto semplificazioni 77/2021 che prevede una diminuzione delle pratiche edilizie che devono essere richieste ai Comuni e un maggior ricorso alle autodichiarazioni, con un rischio potenziale di aumento dei contenziosi.

Il convegno si è aperto con i saluti istituzionali, per poi proseguire sul tema della rete idrografica minore e della vulnerabilità della rete di bonifica. Nella seconda parte della mattinata si sono affrontati i temi del vincolo idraulico fra norma, giurisprudenza e giurisdizione e del piano urbanistico quale cambiamento di rotta.