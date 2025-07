Bando d'asta pubblica immobiliare n. 4/2025 congiunto vendita compendio immobiliare “ex Terminal Fusina” in via Moranzani 94 località Fusina a Malcontenta

Si rende noto che in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2024 e n. 28 del 19/06/2025; della determinazione dirigenziale n. 1410 del 10/07/2025; è pubblicato il Bando d’asta pubblica immobiliare n. 4/2025 per la vendita del seguente bene immobile non strumentale: “Compendio immobiliare Ex Terminal Fusina a Mestre-Venezia”

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 del giorno 08/10/2025, secondo le modalità e le condizioni fissate nel Bando di seguito allegato.

La data in cui si svolgerà la seduta d’asta pubblica è fissata per venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 10:00, presso la sala riunioni della Sede della Direzione Territoriale Veneto dell’Agenzia del Demanio in via Borgo Pezzana civ. 1 a Mestre.

Vai alla pagina del Bando d'asta pubblica immobiliare