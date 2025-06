Referendum 8-9 giugno 2025: la consistenza del corpo elettorale

Conto alla rovescia per la prossima consultazione referendaria: si vota l'8 e 9 giugno. Per il Comune di Venezia le urne saranno aperte per 184.313 aventi diritto (87.577 uomini e 96.736 donne). A questi si aggiunge il numero degli elettori temporaneamente fuorisede per motivi di studio, lavoro o cure mediche e che hanno fatto richiesta all'Ufficio elettorale del Comune di Venezia: sono pervenute 1.311 domande: 289 uomini e 1.022 donne.

Il dato è stato reso noto dal Servizio elettorale del Comune di Venezia che fornisce qualche numero anche sui nuovi elettori e su quelli più "maturi".

Sono infatti 1.936 (943 femmine e 993 maschi) i giovani che andranno per la prima volta ai seggi: a Mestre Carpenedo se ne contano 638 (321 femmine e 317 maschi), nella Municipalità di Venezia Burano Murano sono 448 (207 donne e 241 uomini), 332 neo votanti vivono nella Municipalità di Chirignago Zelarino (163 femmine e 169 maschi), 198 a Favaro Veneto (94 donne e 104 uomini), nella Municipalità di Marghera sono 166 (88 donne e 78 uomini), infine a Lido Pellestrina sono 154 (70 femmine e 84 maschi).

Saranno invece 5 (2 ragazze e 3 ragazzi) gli elettori che festeggeranno i loro 18 anni proprio nel giorno della consultazione: un ragazzo della Municipalità di Chirignago Zelarino, due neo diciottennti a Venezia Murano Burano (una femmina e un maschio), altri 2 nella Municipalità di Mestre Carpenedo, anche qui sono una ragazza e un ragazzo.

Infine gli ultracentenari residenti nel Comune di Venezia: sono 139 (122 donne e 17 uomini). Il maggior numero di Over 100 si registra nella Municipalità di Mestre Carpenedo: sono in tutto 54 (44 le donne, 10 gli uomini). La segue a stretto giro la Municipalità di Venezia Murano Burano, dove gli ultracentenari sono 41 (40 donne e un uomo). Sono invece 16 gli over 100 nella Municipalità di Chirignago Zelarino (13 le donne e 3 gli uomini), 14 a Lido Pellestrina (13 donne e un uomo), 7 nelle Municipalità di Favaro Veneto (5 donne e 2 uomini) e Marghera (tutte donne).

Si ricorda infine che le sezioni operanti nel territorio comunale sono complessivamente 256.