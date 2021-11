Pellestrina, il vicesindaco Tomaello inaugura il nuovo mezzo antincendio della Protezione Civile

Il vicesindaco Andrea Tomaello ha inaugurato nel pomeriggio di oggi, 26 novembre, a Pellestrina il nuovo mezzo antincendio donato dall'Amministrazione comunale alla Protezione Civile.

Il veicolo, del tipo Polisoccorso, presenta un allestimento che ne permette l'impiego sia in ambito boschivo (su questo fronte il Gruppo della Protezione Civile di Pellestrina opera in convenzione con la Regione Veneto), sia urbano, grazie a un'apposita convenzione stipulata con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il mezzo è dotato a bordo di tutto il materiale per intervenire anche sui principali scenari di rischio attesi nel litorale, quale quello idraulico o legato a fenomeni meteorologici intensi.

Alla cerimonia erano presenti anche il consigliere delegato ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa "Marta" e i rappresentanti di Protezione Civile, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

"Inauguriamo questo mezzo che l'Amministrazione comunale mette a disposizione dei volontari affinché possano operare con strumenti nuovi e moderni " ha detto Tomaello. "E' necessario avere degli mezzi all'avanguardia da poter utilizzare per aiutare la cittadinanza in caso di necessità".

"Faccio un ringraziamento ai volontari che anche in questi giorni stanno dando una mano qui nell'isola per effettuare le vaccinazioni anti-Covid, e alle forze dell'ordine presenti oggi per aiutare la Protezione Civile e collaborare per il bene dei cittadini" ha concluso il vicesindaco.