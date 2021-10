L'assessore De Martin alla presentazione del Rapporto sulla Scienza 2021 dell'Unesco

"Corsa contro il tempo per uno sviluppo più intelligente" è il titolo dell'Unesco Science Report 2021, presentato nel pomeriggio di oggi, martedì 26 ottobre, negli uffici Unesco di Palazzo Zorzi a Venezia. All'iniziativa era presente, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, l'assessore all'Ambiente Massimiliano De Martin. Al dibattito sono intervenuti la direttrice generale dell'Unesco Audrey Azoulay, attraverso un videomessaggio e Ana Luiza Massot Thompson - Flores, direttrice dell'ufficio regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa. A presentare il Rapporto sulla Scienza è stata Susan Schneegans, caporedattrice nella realizzazione del documento.

"La nostra città - ha detto De Martin a margine della conferenza - si innesta in un percorso in linea con le direttive dell'Unesco a livello mondiale, perseguendo una tutela dello sviluppo ambientale che si basa su scienza e ricerca. Non a caso si pensa a delle iniziative che vedono protagonista l'idrogeno, si punta alla riforestazione, alla gestione dei nutrienti delle acque. In questo contesto Venezia non è sola e, specie sul tema ambientale, fa parte di una rete globale".

Il rapporto Unesco - è stato sottolineato - è uscito l’11 giugno di quest’anno e "funge da strumento di monitoraggio per i Paesi, operando una mappatura delle tendenze e degli sviluppi recenti in materia del governo della scienza a livello mondiale. Il documento fornisce l’essenziale informazione di riferimento su come raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite".

L’Ufficio Regionale per la Scienza e la Cultura in Europa ha come impegno a lungo termine il potenziamento delle politiche per la scienza, la tecnologia e l’innovazione nel Sud-Est Europeo e nel Mediterraneo. È l’unico ufficio territoriale dell’Unesco in Italia e l’unica sede con mandato specifico sulla regione europea. I principali campi d’azione dell’Ufficio sono quelli delle scienze ambientali, della cultura, dello sviluppo sostenibile e del dialogo interculturale.