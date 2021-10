Nelle sedi della Rete Biblioteche ritorna La Settimana della Scienza sui temi dell'economia e dell’imprenditorialità dedicata ai bambini dai 7 agli 11 anni

Dal 13 al 20 novembre ritorna La Settimana della scienza in biblioteca e lo fa con il progetto “La scienza del risparmio: numeri, prezzi... ma soprattutto progetti”, ovvero un percorso didattico-creativo realizzato da Pleiadi Science Farmer che si rivolge ai ragazzi tra gli 7 e gli 11 anni, mettendoli al centro con le loro aspirazioni ed affrontando i temi dell’economia e dell’imprenditorialità declinati per loro, gli adulti di domani.

“Le biblioteche della città continuano a lavorare a pieno regime e a continuare a proporre temi per tutte le fasce di età in collaborazione con professionisti del settore. Continuare con il progetto della settimana della Scienza tra Venezia e Mestre è molto importante perché permette di proseguire un cammino didattico iniziato anni fa da questa amministrazione comunale” commenta l’assessore alla Coesione Sociale, Simone Venturini.

Non solo soldi ma valori e sogni, un percorso che insegna dove poggiare i primi passi per conoscere le regole e gli strumenti da coltivare. E’ questo l’obiettivo del progetto: attraverso esempi pratici ed esperimenti coinvolgenti, anche contenuti più complessi avranno modo di essere scomposti e ricomposti per essere compresi. Concetti come pianificazione, risparmio e impegno non avranno più segreti per i piccoli partecipanti che parteciperanno ai laboratori. Nelle lezioni ci si sperimenta con il valore delle cose e l’importanza di fare le giuste scelte attraverso i propri progetti, acquisendo strategie per reagire agli imprevisti. Verranno realizzati 7 laboratori, su diverse sedi della Rete Biblioteche di Venezia, dal 13 al 20 novembre: in Vez Junior, a Marghera, a Zelarino, in Bettini Junior, alla Giudecca, e a Lido. Ogni laboratorio verrà svolto in completo rispetto delle normative vigenti e il numero dei ragazzi coinvolti varierà in relazione alla location, per una massimo di 15 posti. La partecipazione è gratuita e l’iscrizione obbligatoria.

Informazioni, calendario e prenotazioni https://www.comune.venezia.it/it/content/settimana-scienza-2021