The Venice Glass Week: iscrizioni prorogate al 3 maggio

E' ancora possibile, fino a venerdì 3 maggio, iscriversi alla quinta edizione di The Venice Glass Week, il festival internazionale dedicato al vetro. L'evento, dal titolo #VivaVetro!, quest'anno è in programma per due settimane, dal 4 al 17 settembre a Venezia, Murano e Mestre, anche in versione telematica. Per partecipare, candidando un proprio evento o un progetto originale, si deve compilare l'apposito form su: https://www.theveniceglassweek.com/it/iscrizioni/.

Tramite lo stesso canale si può presentare anche domanda di inclusione a "The Venice Glass Week HUB" e "The Venice Glass Week HUB Under35". La HUB, che si terrà all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti nella sede di Palazzo Loredan a Venezia, ospiterà una selezione di opere di artisti nazionali e internazionali, ma anche le opere e i progetti di giovani artisti e designer under 35 in uno spazio dedicato. Inoltre, chi parteciperà a "The Venice Glass Week HUB Under35" sarà preso in considerazione per "Autonoma Residency Prize", premio promosso da LagunaB con Pilchuck Glass School, con in palio una residenza di due mesi nel 2022 alla Pilchuck Glass School, centro internazionale per l'educazione artistica del vetro di Seattle, in Usa.

The Venice Glass Week è aperto a tutte le iniziative, nazionali e internazionali, che abbiano al centro la valorizzazione del vetro artistico: non solo mostre e installazioni, ma anche conferenze, spettacoli, workshops, visite guidate, attività per bambini e così via. La partecipazione è, come sempre, gratuita. Il Comitato Scientifico, presieduto dalla storica del vetro veneziana Rosa Barovier Mentasti e composto da un team di esperti nel settore del vetro a livello internazionale, prenderà in considerazione solo proposte nuove e pensate appositamente per il festival.