Approvato il protocollo d’intesa con il Provveditorato alle opere pubbliche per la gestione delle chiaviche a Sant’Erasmo

La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il testo del protocollo d’intesa tra il Comune di Venezia e il Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (già Magistrato alle Acque) per la gestione sperimentale delle chiaviche dell’isola di S. Erasmo per i prossimi tre anni.

"Visti i risultati estremamente positivi ottenuti dalla collaborazione avviata già dal 2017 – commenta l'assessore Zaccariotto – la Giunta comunale ha ritenuto di proseguire con la sottoscrizione di un protocollo che ha portato dei benefici a tutta l’isola di S. Erasmo e alle sue attività agricole ed orticole evitando allagamenti in occasione delle maree medio alte e consentendo un adeguato deflusso in laguna delle acque meteoriche. L'obiettivo di questa Amministrazione – continua Zaccariotto – è mettere in campo tutti i possibili accorgimenti per tutelare le tradizioni della nostra terra. Ed è per questo che, nell'ottica di mantenere viva la vocazione agricola dell'Isola e contrastare il suo spopolamento, abbiamo scelto di procedere per altri tre anni con un accordo che ha sensibilmente ridotto i disagi per chi abita o ha la propria attività nell'isola".

Nello specifico il Protocollo per la gestione delle chiaviche dell’isola di S. Erasmo, in pieno accordo con il Provveditorato, proseguirà con la stessa modalità per le annualità 2021, 2022 e 2023. Il Comune ha quindi destinato 292.800 euro a copertura delle spese che verranno sostenute nel prossimo triennio e rispondenti alle attività previste dalla sottoscrizione del protocollo. Per quanto riguarda la manutenzione e la gestione ordinaria è prevista una compartecipazione al 50% delle spese tra Comune e il Provveditorato OO.PP.

"E' una delibera di Giunta molto importante – commenta il consigliere delegato alle Isole Alessandro Scarpa Marta – con la quale il sindaco e la Giunta dimostrano quanto hanno a cuore le isole della laguna di Venezia. Il protocollo d'intesa rappresenta un miglioramento della qualità della vita dei residenti di S. Erasmo, e si aggiunge ad altre opere già avviate come ad esempio: il Piano degli Interventi del sindaco, che prevede possibili modifiche al piano regolatore per dare maggior sviluppo e lavoro all'isola e infine, il completamento del muretto di contenimento intorno a tutta l'isola per proteggerla dalle acque alte eccezionali”.

Venezia, 2 dicembre 2020