“Piantiamo alberi - Ridiamo il sorriso alla pianura”: il Comune distribuisce 450 piante ai cittadini richiedenti

Il Comune di Venezia ha aderito alla Campagna ambientale "Piantiamo alberi - Ridiamo il sorriso alla pianura", un'iniziativa della Regione Veneto e Veneto Agricoltura volta al miglioramento dell'ambiente sia locale che globale grazie al contributo che ogni albero dà al clima, aiutando quindi l'uomo a vivere meglio.

La Direzione Progetti Strategici ha concluso la distribuzione, a coloro che nei mesi scorsi avevano fatto richiesta telematica, di 450 giovani piante, tra le specie tipiche dell'originario bosco di pianura (come ad esempio farnia, carpino, frassino ossifilo) oppure piante native di ambienti collinari o litoranei (ad esempio orniello e cornetta). Si tratta di piante destinate ad integrare il "verde" privato dei cittadini del territorio, ai quali si chiede in cambio di prendersene cura per gli anni a venire.

“Gli alberi – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Massimiliano De Martin - non sono solo un elemento di arredo urbano, ma costituiscono un indispensabile contributo alla vivibilità complessiva della città. Per questo l’impegno dell’Amministrazione comunale sarà sempre quello di curare e incrementare il numero delle piante nel territorio comunale, a dimostrazione di quanto crediamo nella tutela del patrimonio arboreo e nella salvaguardia dell’ambiente”.

Venezia, 28 novembre 2020