Rimborsi acqua alta: prorogati i termini al 13 novembre per l’invio della documentazione

Con l’ordinanza n. 13 del 29 ottobre 2020, il Commissario delegato Luigi Brugnaro ha prorogato dal 31 ottobre al 13 novembre 2020 il termine per la trasmissione, tramite l’apposita piattaforma informatica, delle integrazioni documentali relative alle istanze di contributo di lettera c) ed e).

Entro il 13 novembre, pertanto, potranno essere inviate la comprova delle spese sostenute di lettera c), nonché, per la parte delle istanze riferite alla lett. e) comma 2 dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018, le perizie asseverate per la stima dei danni, la cui spesa potrà essere anche sostenuta e documentata successivamente.

In questi giorni è stata richiesta, per il tramite del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, la proroga dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, della durata iniziale di 12 mesi, al fine di poter completare gli interventi necessari a seguito delle alte maree eccezionali.