Alla Protezione Civile di Burano dati in comodato d'uso 8 pompe di drenaggio e un generatore di corrente

Dopo la consegna avvenuta lo scorso martedì a Pellestrina, questa mattina - giovedì 16 luglio – è stata la Protezione civile di Burano a ricevere in comodato d'uso nuove strumentazioni acquistate grazie ai fondi raccolti dall'Avis comunale di Venezia e, su iniziativa del presidente Giorgio Brunello, dall'Avis Regionale Veneto, per venire in aiuto alle isole della Laguna colpite dall'acqua alta eccezionale del 12 novembre 2019. Si tratta di 8 pompe di drenaggio e di un generatore di corrente.

La consegna è avvenuta alla sede della Protezione civile di Burano a San Martino Destro, alla presenza dell'assessore Paolo Romor, di Patricia Springolo dell'Avis comunale di Venezia, e del responsabile della Protezione Civile di Burano, Filippo Lazzarini.

“Grazie all'Avis – ha dichiarato l'assessore Romor – che già di per sé è un vero e proprio sinomimo, probabilmente il migliore, della parola 'solidarietà', per questo ulteriore gesto di concreta vicinanza alla nostra città, fortemente voluto e messo in atto dalle sue sezioni comunale e regionale”.

“Oggi – ha sottolineato a sua volta Springolo – è una giornata all'insegna della solidarietà: auspico davvero di collaborare sempre più spesso con la Protezione civile e ringrazio della presenza i volontari di Pellestrina e Burano. Un ringraziamento particolare va poi al presidente Brunello per la sua iniziativa e alla generosità dimostrata dalle sezioni Avis del territorio”.

“Sono davvero riconoscente all'Avis - ha aggiunto infine Lazzarini - per questa fornitura e all'Amministrazione comunale, che è sempre presente al nostro fianco. Si tratta di materiale per noi prezioso che ci servirà sicuramente per affrontare le prossime calamità”.

Venezia, 16 luglio 2020