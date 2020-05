Svolgimento Mercato al coperto quotidiano di via Fapanni:emessa l'ordinanza 287/2020

Il comandante della Polizia locale e il direttore della Direzione Servizi al cittadino e alle imprese del Comune hanno emanato, in data 30 aprile, l'ordinanza 287/2020, che disciplina lo svolgimento del Mercato al coperto quotidiano di via Fapanni a Mestre.

Il provvedimento, in ottemperanza all'Ordinanza 42 emessa dal governatore del Veneto in data 24 aprile 2020, dispone tra l'altro che:

- il mercato potrà svolgersi regolarmente ogni giorno, con orario 7-20, nella tradizionale area di via Fapanni, appositamente delimitata con transenne, nastri bicolori o tendiflex, e sarà composto di 41 posteggi per generi alimentari e di 2 florovivaistici;

- nell'area si potrà accedere ed uscire da due unici appositi varchi differenziati (uno in entrata, su piazzetta Coin e l’altro di uscita, su via Fapanni), il cui controllo sarà affidato a sei operatori della Polizia locale o appartenenti al mercato (due nel varco di entrata, due in quello di uscita e due che interverranno in caso di assembramenti);

- nell'area saranno ammesse un massimo di 220 persone per volta (con un unico appartenente per nucleo famigliare, salvo i ragazzi minori di 14 anni, che non saranno computati nel conto dei presenti) dotate di mascherine protettive e guanti (che saranno loro distribuite, se sprovviste, al varco di ingresso);

- gli operatori commerciali dovranno essere muniti di guanti e mascherine e dovranno porre a terra apposita segnaletica finalizzata a garantire il distanziamento sociale.