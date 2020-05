La scienza attraverso il gioco anche da casa: sul web arrivano gli esperimenti per bambini grazie alle attività della “Biblioteca di Marghera Casa di quartiere”

Come sviluppare competenze scientifiche e approcciarsi alle tecnologie necessarie per affrontare le sfide del futuro?

A questa domanda provano a rispondere le intense attività della “Biblioteca di Marghera Casa di quartiere” nell’ambito del progetto finanziato dal bando del MIBACT Cultura Futuro Urbano. Infatti, di fronte all’emergenza COVID19, proprio nella rete si è creato un lavoro comunitario alternativo e accattivante.

Le iniziative di "Facciamo scienza insieme e costruiamo un'idea di futuro", che erano state progettate in presenza, con l'emergenza sanitaria sono state riformulate per una fruizione di esperienze frizzanti attraverso il web. In corso una Formazione docenti, tramite la piattaforma Zoom e diversi appuntamenti per gli insegnanti che, collegati in audio e in video, potranno inserirsi - ogni volta ne sentono l'esigenza - con domande e interventi.

Per le bambine e bambini della scuola primaria, invece, da gioved'ì 21 per 4 giovedì, sono stati realizzati cinque videoesperimenti per spiegare, in modo appassionato e divertente, alcuni principi della fisica e della chimica. Il divulgatore scientifico e giornalista Andrea Vico e l’Associazione Accattagliato, che li hanno curati, offrono la possibilità ai più piccoli di trasformarsi in alchimisti apprendendo attraverso attività divertenti.

La scienza diventa protagonista attraverso il gioco anche negli spazi domestici. Il percorso si completerà con proposte video dedicate anche a ragazze e ragazzi preadolescenti da scoprire durante l’estate.

Segui tutte le iniziative nel sito https://www.comune.venezia.it/it/content/video-esperimenti-scuola-elemen...

Il programma

Giovedì 21 maggio 2020 ore 15.30

I SEGRETI DEL PENDOLO MAGICO Età 6-10 anni

Lunedì 25 maggio 2020 ore 15.30

GALLEGGIA O AFFONDA?

Età 6-10 anni

Giovedì 28 maggio ore 15.30

UOVO FORZUTO ED EQUILIBRISTA

Età 6-10 anni

Lunedì 1 giugno ore 15.30

GUSCI DA SMONTARE

Età 6-10 anni

Giovedì 4 giugno 2020 ore 15.30

TUFFO IN BOTTIGLIA

Età 6-10 anni