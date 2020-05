Incendio a Porto Marghera: escluse presenze di inquinanti in Laguna e nelle aree adibite a molluschicoltura tra San Leonardo e Malamocco

L’Agenzia per la Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto ha inviato al Comune di Venezia e all’Azienda Ulss locale l’aggiornamento dei risultati delle analisi effettuate nei propri laboratori su acqua, aria e alimenti.

ARPAV, con il supporto della Guardia Costiera, ha effettuato due campagne di controlli e prelievi nei canali e in laguna domenica 17 e lunedi 18 maggio.

L'attività si è resa necessaria in seguito all’ingente quantitativo di acque di spegnimento prodotte durante l’emergenza presso lo stabilimento 3VSigma e tracimate nel Canale Lusore-Brentella per superamento della capacità di stoccaggio. "Nei canali Lusore – Brentella e darsena Rana - viene sottolineato - permane la presenza di tracce di inquinanti. In alcuni punti all’interno dei canali industriali sono stati rilevati parametri traccianti delle acque di spegnimento superiori al limite di quantificazione ma comunque in riduzione rispetto alle prime misure. Nei campioni di domenica 17 sono stati ricercati anche i composti PFAS che possono essere presenti nelle acque di spegnimento e che in tutti i punti di campionamento non hanno riscontrato valori superiori ai limiti di quantificazione.

Nelle acque della laguna invece non sono state riscontrate presenze rilevanti di inquinanti. Nei pressi dei banchi di molluschi, tra San Leonardo e Malamocco, non è stata riscontrata la presenza di inquinanti.

Anche negli alimenti, le analisi di controllo di quelli prelevati tra Vignole e Sant'Erasmo hanno dato esito negativo, non riscontrandosi presenza di Ipa".