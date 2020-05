Al Lido 135 nuovi nuovi alberi. Lavori di messa a dimora che si concluderanno entro la prossima settimana

E’ iniziata lunedì 4 maggio la messa a dimora dell'ultimo lotto di 70 nuovi alberi al Lido. L’intervento rientra nel piano di manutenzione del verde pubblico che l’Amministrazione sta attuando su tutto il territorio comunale. Le nuove piante vanno infatti ad aggiungersi ad altre 65 già poste a dimora nelle scorse settimane portando così a 135 nuovi alberi piantati nel 2020 nell'Isola.

Gli alberi, alti dai 2,5 ai 3 metri, sono di varie specie tra cui leccio, olmo campestre, carpino bianco, pioppo bianco, ippocastano e platano e andranno a sostituire quelli morti naturalmente e quelli a rischio caduta per gravi difetti strutturali.

“Si tratta di un intervento, finanziato con un importo pari a 46.000 euro, che prevede, a carico della ditta appaltatrice dei lavori, oltre alla piantumazione delle nuove piante, anche la loro irrigazione per i prossimi due anni. Un vero e proprio gesto di attenzione al nostro patrimonio arboreo, all’ambiente e alla cura del decoro della nostra città – commentano congiuntamente il prosindaco del Lido Paolo Romor e l’assessore al Bilancio Michele Zuin. 135 nuove piante che andranno ad abbellire il Gran Viale Santa Maria Elisabetta, il Lungomare D’Annunzio e Marconi, la Riviera San Nicolò, via Selva, via S.Gallo, via Garzoni, via Malamocco, via Alberoni, Ramo Bassanello, area Canada, via Candia, via Corinto, Riva da Spira, via Dandolo, via Diedo, via Doge Galbaio, via Emo, via Forte Alberoni, piazza Gamba, via Jenson, via Lamberti, parco e via Quattro Fontane, via Valier. Un intervento che terminerà entro la prossima settimana e che, in questo particolare momento, diventa simbolo tangibile di una nuova rinascita. Si conferma così la costante attenzione della Nostra Amministrazione per la vocazione "green" del Lido: ora numerosi alberi piantati, dopo aver salvato 200 pini marittimi con un delicato intervento quando si è trattato di risolvere il problema delle radici affioranti sulle strade dei lungomari”.

“Il sindaco Luigi Brugnaro lo aveva promesso e anche queste 135 nuove piante rientrano in quel piano voluto dall’Amministrazione comunale per arrivare alla fine di quest’anno a piantare un nuovo albero per ogni bimbo nato dal 2016 - commenta l'assessore all'Ambiente Massimiliano De Martin. Lo scorso febbraio la Giunta comunale aveva approvato l’ampliamento del Bosco di Dese a Mestre di 60 mila metri quadrati dove il progetto prevede la messa a dimora di 6.139 individui arborei e arbustivi tipici del bosco di pianura Padano Veneto come farnie, carpini bianchi, frassini, olmi, aceri, melastri, ciliegi selvatici, tigli selvatici e pioppi neri e in questi mesi abbiamo provveduto alla piantumazione di ulteriori 39 tigli in viale Garibaldi. Un lavoro costante e silenzioso che stiamo portando avanti per garantire alla città una continua valorizzazione delle proprio patrimonio arboreo e una cura scupolosa sullo stato di salute delle proprie piante".