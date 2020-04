Coronavirus: da lunedì 27 aprile riaprono i cimiteri sul territorio comunale di Venezia

Domani, lunedì 27 aprile, saranno riaperti i cimiteri della cintura urbana di Venezia. La decisione, comunicata nei giorni scorsi dal sindaco Luigi Brugnaro, arriva a seguito dell’ordinanza firmata il 24 aprile dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “L’accesso ai cimiteri - si legge nel testo dell’ordinanza regionale - è consentito nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante”.

Tutti i cimiteri comunali saranno aperti dalle ore 10 alle 18, fa eccezione quello di San Michele in Isola che riaprirà mercoledì 29 aprile con orario 10-15. Questo l’elenco dei cimiteri per i quali è prevista la riapertura a partire da domani: Mestre, Burano, Campalto, Chirignago, Dese, Favaro Veneto, Lido di Venezia, Malamocco, Marghera, Murano, Pellestrina, San Piero in Volta, Sant’Erasmo, Trivignano, Zelarino.