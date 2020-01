Polizia locale: spacciatore arrestato ieri sera in Corso del Popolo a Mestre

Nuova operazione di contrasto alla droga condotta dal Nucleo Cinofilo e dal Nucleo Pronto impiego della Polizia locale di Venezia che ieri sera, intorno alle 20, ha colto in flagranza uno spacciatore durante i consueti pattugliamenti nelle zone più sensibili della terraferma.

L'operazione ha portato all'arresto di un cittadino gambiano di 33 anni, con precedenti specifici a carico, già colto in flagranza proprio dalla Polizia locale nel settembre scorso. Alla vista dell'auto di pattuglia, l'uomo ha cercato di nascondersi dietro il colonnato del sottoportico di via Milano, attirando l'attenzione degli operatori del Corpo che, giudicato il suo comportamento sospetto, hanno deciso di procedere ad un controllo con l'aiuto dell’unità cinofila Coco. Il fiuto del cane antidroga ha quindi permesso di scoprire un involucro avvolto nel cellophane nascosto nel cappuccio della felpa indossata dall'uomo, contenente sedici sacchetti in plastica auto sigillante pieni di marijuana.

L'uomo, tra l'altro inottemperante alla misura cautelare del divieto di dimora nella regione Veneto, è stato quindi arrestato. Dopo avere trascorso la nottata nella cella di sicurezza della Polizia locale, questa mattina è stato portato davanti al giudice che, dopo avere convalidato l'arresto e fissato l'udienza per il mese di marzo, ha sottoposto il pusher all'obbligo di firma alla Polizia giudiziaria.

Venezia, 25 gennaio 2020