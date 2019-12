L’assessore De Martin questa mattina al IV Ecoforum Veneto

L’assessore comunale all’Ambiente, Massimiliano De Martin, ha partecipato questa mattina al primo dei quattro appuntamenti del IV EcoForum Veneto, sull’economia circolare dei rifiuti, che si è svolto nella sala polifunzionale della Regione Veneto. In particolare il convegno odierno era incentrato sulle sfide e gli impegni posti dalla prospettiva di giungere ad essere una regione a rifiuto zero.

“Sono felice di essere qui in questo contesto - ha dichiarato l’assessore De Martin - perché penso che mai come in questo momento la collettività sia sensibile ai temi ambientali. Sono dell’idea che anche questi argomenti non debbano più essere trattati entro i confini amministrativi delle singole città, ma che debbano avere una dimensione più ampia. Così come si tratta la qualità dell’aria considerando l’area vasta che va dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia, passando per le province autonome di Trento e Bolzano e includendo Veneto ed Emilia Romagna, anche in questo caso, pensando ai rifiuti, bisogna ragionare sulla media scala. Serve analizzare il trattamento della spazzatura, le modalità di smaltimento e di riciclo, tenendo però presente che in realtà, se non si produce spazzatura, non serve fare nulla di tutto ciò. Ecco dunque l’importanza della prospettiva rifiuto zero”. Citando poi il “Rapporto sui limiti dello sviluppo” del Club di Roma pubblicato nel 1971, l’assessore ha auspicato sempre più che libri come questo diventino non più solo ragionamento per addetti ai lavori, ma riflessioni e pratiche per i cittadini, con particolare riferimento alle aree più povere del mondo o in via di sviluppo, dove il problema della gestione dei rifiuti va affrontata in modo urgente.

De Martin ha infine chiuso il suo intervento con un accenno all’acqua alta straordinaria: “La città è stata messa sotto stress – ha dichiarato – e sono state prodotte centinaia di tonnellate di rifiuti. Eventi del genere ci fanno capire quanto grandi siano le ripercussione anche sulla gestione dei rifiuti. Desidero ringraziare ancora una volta Veritas per lo sforzo fatto per il loro smaltimento”.

Il Forum toccherà in settimana Vicenza dove, mercoledì 4 dicembre, si parlerà di “Focus riuso e preparazione al riutilizzo”, Padova, giovedì 5, dove si tratterà di rifiuti speciali, e per finire Treviso, venerdì 6, dove il focus sarà sulla legalità e il contrasto agli illeciti ambientali.