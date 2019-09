Il sindaco Brugnaro alla Scuola Grande di San Rocco per il convegno degli amministratori di condominio di Anaci

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto questa mattina, alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia, al convegno "Il bene comune, l'interesse comune, l'immagine comune" promosso da Anaci - Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari.

L'appuntamento si inserisce nel quadro delle iniziative realizzate da Anaci per valorizzare il ruolo degli amministratori come custodi del condominio inteso come bene comune e promotori della cultura della sicurezza degli edifici. Al convegno sono inoltre intervenuti, tra gli altri, il presidente nazionale di Anaci, Francesco Burrelli, Giuseppe Ferro e Luciana Restuccia, docenti del Dipartimento di scienza e costruzioni del Politecnico di Torino, e Maurizio Grassi, responsabile di Anaci per la sostenibilità delle strutture degli edifici in condominio.

"Ci tenevo ad esserci oggi - ha esordito il primo cittadino - non solo per portare un saluto alla vostra organizzazione, ma soprattutto per sottolineare la centralità del vostro ruolo". Ricordando di aver vissuto fin da piccolo in condominio, il sindaco ha affermato di aver imparato molto da questa esperienza, dall'importanza del rapporto con la collettività, alla necessità di essere responsabili dei propri comportamenti quotidiani, nella consapevolezza che possono influire in maniera negativa sulla vita delle altre persone. "Vivere insieme agli altri - ha sottolineato - è difficile, ma può essere anche tanto gratificante se parti con il piede giusto, se hai attenzione per il tuo vicino, se capisci che litigare con una persona è sempre sbagliato. Prima di fare la guerra bisogna sempre cercare di fare la pace, di vivere nella concordia i rapporti con gli altri".

Il sindaco ha poi lanciato un'appello all'intera categoria degli amministratori condominiali: "Vi propongo un patto, un percorso continuo di dialogo, perché credo che voi siate una delle più interessanti sentinelle per l'Amministrazione comunale per poter cogliere e tradurre le necessità dei cittadini. Voi non solo avete le competenze tecniche che sono necessarie per fare il vostro lavoro, ma conoscete le situazioni, i problemi, i bisogni dei cittadini che vivono nei condomini su temi che, per essere trattati con efficacia, richiedono sempre di più una collaborazione tra pubblico e privato. Penso ad esempio al tema della sicurezza, della gestione dei rifiuti, degli affitti turistici: non è possibile che tutti ottengano tutto ciò che vogliono, ma il ruolo della politica dovrebbe essere proprio quello di aiutare a trovare un accordo condiviso, individuando i denominatori comuni. Voi potete spiegare ai cittadini quello che si può fare e quello che non si può fare; insieme possiamo trovare le soluzioni migliori, anche se questo vuol dire intraprendere strade mai percorse prima. Siete una categoria di persone straordinariamente vicine alla realtà: facciamo insieme proposte di legge per risolvere le contraddizioni e finanziare incentivi per l’innovazione. Il vero problema è non fare nulla".

"Abbiamo davvero voglia - ha concluso il sindaco - di dare risposte ai giovani, di far loro trovare una città più bella. Chiunque vorrà dare una mano a questo progetto, darà una mano al futuro".

Dopo gli interventi dei relatori il convegno è poi proseguito con una prova pratica in cui gli oltre 200 amministratori condominiali presenti hanno potuto compilare, connettendosi alla piattaforma offerta dall'associazione, il Registro Anagrafe Sicurezza.

Venezia, 7 settembre 2019