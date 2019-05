La Giunta intitola l'area verde di via Orlanda al Commendator Giuseppe Checchin

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Toponomastica e su indicazione dell’assessore alla Viabilità e del presidente della VII Commissione del Comune di Venezia, ha approvato l’intitolazione al Commendator Giuseppe Checchin di un’area verde adibita a parco pubblico a Campalto in via Orlanda con accesso anche da una rientranza di via Gobbi e da via Morosina.



Giuseppe (detto Bepi) Checchin nacque a Mestre il 20 aprile 1934 e qui vi morì il 7 settembre 2008. Fondò nel 1964, assieme a un gruppo di amici di Campalto, il CCPC ovvero il Comitato Cittadino Pro Campalto del quale fu presidente fino alla sua prematura scomparsa. Dal 1954 al 1990 fu impiegato tecnico alla Montedison e dal 1990 al 1995 venne eletto Consigliere di Quartiere 10 con una lista civica. Il suo grande attaccamento al quartiere lo portò a fondare il Carnevale Campaltino prima a livello Parrocchiale dal 1965 al 1971, per poi ingrandirlo per le successive 30 edizioni dal 1972 al 2001 trasformandolo nel Carnevale Veneto-Campaltino.



“Questa intitolazione è il giusto riconoscimento che questa Amministrazione ha voluto dare a un uomo che ha fatto tanto per Campalto e per la sua gente – commentano congiuntamente l’assessore alla Viabilità e il presidente della VII commissione del Comune di Venezia. Lo abbiamo fatto con i fatti riportando quest'anno il Carnevale a Campalto e ora lo facciamo anche con un gesto simbolico, ma dal grande valore affettivo. Il suo buon umore, la sua tenacia e la sua voglia di fare sono un ricordo indelebile nella nostra memoria. Grazie a lui per ben 15 anni è stata organizzata la sagra cittadina in occasione del Redentore, e con il gruppo dei soci fondatori della CCPC è riuscito ad organizzare gite, attività sportive, il recupero della statua della Madonnina di Campalto, distrutta nel 1945 dagli alleati e collocata nel sagrato della Chiesa di San Martino in Strata e a realizzare, nel cimitero di Campalto, la tomba per tutti i parroci del quartiere e di Tessera. Non solo, grazie alla sua grande sensibilità, creò un gruppo di lavoro per la sicurezza di Via Orlanda, raccontando la storia delle 120 persone che, proprio su quell’asfalto, trovarono la morte e ergendo per loro un cippo ricordo sempre all’interno del Cimitero di Campalto. Questo e molto altro era per tutti noi Bepi Checchin e oggi, la sua città, ha voluto dirgli ufficialmente grazie e fare della sua vita e delle sue opere un esempio per tutti noi”.