Domenica a Favaro la terza “Festa del Bosco di Mestre”

Domenica 12 maggio, alla radura del “Bosco di Franca”, si rinnova l'appuntamento con la “Festa del Bosco di Mestre”, promossa, per il terzo anno consecutivo, dall’Associazione Bosco di Mestre con la collaborazione del Comune di Venezia, l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi e Ocrad (il Dopolavoro della Regione Veneto).



L'obiettivo è quello di far vivere e conoscere sempre più ai cittadini questa grande oasi naturalistica nonché insostituibile grande polmone verde della città, vasta ormai circa 230 ettari, che si estende a macchia di leopardo nei quartieri di Mestre, Carpenedo, Campalto, Carpenedo, Favaro e Dese.

Il calendario della giornata sarà ricco di appuntamenti:

- dalle ore 9 a Forte Cosenz, sarà possibile visitare la mostra ornitologica;

- alle ore 10.30 è prevista la partenza in bici dal parcheggio di via Verrazzano a Mestre per raggiungere il “Bosco di Franca” guidati dai soci della Fiab Mestre e del Pedale Veneziano;

- dalle ore 10.30 si aprono le visite guidate ai boschi “Ottolenghi”, “Franca” e “Zaher” (a piedi o in carrozza trainata da cavalli), con camminata guidata alla scoperta delle specie di uccelli presenti nell'area;

- alle 11.30 si terrà il concerto en plein air con la “Giovane Orchestra Metropolitana”

- alle 12.30 è previsto il pranzo al sacco (che potrà essere acquistato anche il loco)

- dalle 15 si terranno attività e giochi all'aperto con “Nordic walking” Mestre e altre visite naturalistiche.

Per ulteriori informazioni: www.assboscomestre.it cell. 3296986704