Alta marea: raggiunti alle 23 di ieri 112cm, alle 9 di stamani 113cm

Il Centro Maree della Protezione Civile di Venezia ha registrato un valore massimo di marea di 112cm, alle ore 23 di ieri 1 febbraio, al mareografo di Punta della Salute; un valore che comporta l'allagamento del 16% della città.

Il Centro Maree aveva previsto un livello di marea di 115cm, rialzato nel mattino di venerdi a 120cm e comunicato alla città con l’invio del consueto Sms. Le previsioni meteorologiche infatti prevedevano un violento abbassamento della pressione atmosferica e “venti forti dai quadranti meridionali in quota e lungo la costa” (fonte Arpa Veneto). Nonostante le previsioni siano state accurate e il vento di scirocco abbia effettivamente soffiato in mare per tutto il pomeriggio con velocità di circa 60km/h, il valore della marea a Venezia è stato più contenuto per un intenso quanto non previsto, vento da ovest che ha interessato la bocca di Porto del Lido proprio nelle ore della massima marea astronomica. Così il contributo meteorologico registrato -di poco inferiore a 70cm- si è sovrapposto ad un valore di marea astronomica nettamente inferiore.

L’importanza del vento di scirocco è stato anche osservabile dall’anomalo innalzamento della temperatura dell’aria a Venezia registrato nella serata.

La pressione atmosferica registrata negli ultimi 7 giorni a Venezia ha fatto segnare il valore medio settimanale più basso almeno degli ultimi 10 anni per questo periodo.

Questa mattina –sabato 2 febbraio- la marea ha raggiunto 113cm confermando la previsione. Per la tarda serata, alle ore 23.40 è previsto invece un massimo di 110cm.

Venezia, 2 febbraio 2019