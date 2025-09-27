Maratonella di Campalto 2025, domenica 5 ottobre runner ai nastri di partenza

Ultimi preprativi, ultimi ritocchi e fra una settimana poco più, sulle strade di Campalto, si tornerà a correre la Maratonella 2025, quindicesima edizione di quello che è oramai un appuntamento fisso, segnato sul calendario podistico nazionale. Torna la corsa dei 3 parchi, 3 ponti, 3 boschi e 3 forti.

La presentazione della nuova edizione si è tenuta ieri, 26 settembre, a Ca’ Mestre. Il presidente di Maratonella Asd Flavio Mestriner e tutto il direttivo dell’associazione sportiva hanno illustrato il programma. Per il Comune di Venezia erano presenti l'assessore alla Promozione del Territorio Paola Mar e il presidente della Municipalità di Favaro Veneto Marco Bellato.

"La maratonella ormai da 15 anni è diventata un appuntamento imprescindibile, sia in prospettiva Venicemarathon, sia per chi vuole godere di un territorio splendido correndo e divertendosi - ha spiegato l'assessore Mar - La corsa resta famosa anche per il suo spettacolare terzo tempo, che diventa una vera e propria festa. Ringrazio chi con orgoglio e passione organizza l'evento, assieme ai suoi volontari".

Runners e camminatori potranno scegliere fra i 30, 15, 10 e 6 chilometri su tracciati misti. Confermata la chiusura al traffico di via Orlanda, dalle ore 6 di domenica fino al termine della manifestazione, che permetterà così anche al pubblico di condividere con gli atleti le emozioni della partenza e dell’arrivo.

Tornerà il tradizionale Villaggio Maratonella: qui, sabato 4 ottobre, dalle ore 15 l’avvio della sesta rassegna Sport e fitness, col coinvolgimento di numerose associazioni sportive del territorio. Riconfermata anche l’area dedicata ai bambini con laboratori, tappeti elastici, scivoli e gonfiabili.

La novità di quest’anno è che la corsa dei 30 chilometri, che si corre sotto l’egida della Fidal, è diventata una Urban Trail Bronze a livello nazionale. Premi in denaro ai primi tre classificati della 30 chilometri cronometrata, sia femminili che maschili, e premi alle numerose categorie e alle società partecipanti. Alla 10 chilometri parteciperanno le giovani promesse delle maggiori società di atletica del Veneto; tra gli iscritti alla 30 chilometri spicca il nome di Edgardo Confessa già vincitore della scorsa edizione.

"Un corsa che è diventata ormai una tradizione, valorizza i luoghi della nostra Municipalità di Favaro Veneto ed è propedeutica alla maratona di #Venezia - ha detto il presidente di Municipalità Bellato - Grazie ai tantissimi volontari, quest'anno circa 400, che fanno sì che questa manifestazione si realizzi e possa svolgersi in sicurezza".

Per informazioni https://www.maratonellacampalto.net/