L'assessore Mar alla serata di apertura dell'edizione 2025 del Ciani Live Aid

Musica e solidarietà hanno scandito la serata di apertura di ieri dell'edizione 2025 del Ciani Live, in programma fino a domenica 31 agosto nell'area degli impianti sportivi di via Castellana, a Zelarino. Una tre giorni di festa, in omaggio e in ricordo di Gianluca “Ciani” Pistolato, il batterista mancato nel 2019 a soli 44 anni a causa di un tumore. Anche quest'anno, a ridosso della data del suo compleanno, gli amici storici hanno riproposto l'evento benefico che ha come obiettivo raccogliere fondi per l’associazione Avapo e per lo Iov, l’Istituto Oncologivo Veneto, entrambe a servizio dei malati di cancro. Presenti quest'anno, con altrettanti stand, sei associazioni “amiche del Ciani live”, che spiegano la loro attività: l’Aipd (Associazione Italiana Persone Down), la “Casa di Anna”, Trifoglio Rosa, le squadre inclusive di Padova Millenium Basket, e Black Lions e infine la Reyer.

All'appuntamento è intervenuto l'assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar.

"Anno dopo anno il Ciani Live continua a unire la nostra comunità in un abbraccio di musica e solidarietà - ha detto l'assessore Mar ringraziando l'associazione Ciani 4Ever, gli organizzatori e i volontari - La manifestazione rappresenta un momento di ricordo e di celebrazione della passione per la musica di Gianluca ‘Ciani’ Pistolato, fungendo da simbolo della forza e della coesione del nostro territorio. Il mio augurio quindi è che questi giorni possiate portare più persone possibili a questa festa per stare insieme, sentirsi comunità, aiutare chi soffre".

L'assessore Mar, confermando che l'evento è diventato "un pilastro del nostro calendario comunale", ha sottolineato l'entusiasmo e la dedizione dei giovani volontari, che ogni anno mettono a disposizione il loro tempo e le loro energie per portare avanti questo progetto con amore e professionalità. "È un’iniziativa che incarna perfettamente lo spirito del Ciani Live Aid: trasformare il ricordo in azioni concrete che migliorano la vita degli altri", ha poi concluso l'assessore Mar.

Davvero ricco, e variegato, il programma delle tre serate, tutte a ingresso libero, che si aprono ogni volta alle 19 con il Dj Set e proseguono, dopo la cena, con due spettacoli. Sul palco alcune tra le migliori formazioni “tribute” attuali, che propongono la musica di grandi gruppi internazionali, come gli U2 o gli Oasis, e quella di alcuni dei nostri maggiori artisti, come i Pooh, Ligabue, Zucchero, Annalisa, i Pitura.

Il programma completo dell'evento è consultabile sui canali social della manifestazione e sul sito: www.cianiliveaid.com.