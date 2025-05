Vigili del fuoco: al via 4 giornate di lezioni-dimostrazioni alle scolaresche della provincia di Venezia

Sono partite, questa mattina, quattro giornate di lezioni-dimostrazioni dedicate ai bimbi delle scuole dell'infanzia e primarie della provincia di Venezia, organizzate dal Comando dei Vigili del Fuoco nella sede di via della Motorizzazione a Mestre.

Da oggi e fino a giovedì 8 maggio, 2288 bambini accompagnati da oltre 226 educatori potranno vedere i Vigili del fuoco in azione nelle diverse simulazioni che includono: interventi di recupero di persone in pericolo con tecniche SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), ricerca di "persone nascoste" con l'unità cinofila in un percorso a ostacoli, salvataggio in quota con autoscala e utilizzo della barella, dimostrazione interattiva sul contenimento di una fuga di gas, messa in sicurezza di un'auto incidentata, sorvolo dell'elicottero Drago e molto altro. Nel complesso in tutte e quattro le giornate saranno impegnati oltre 30 Vigili del fuoco con il supporto di personale del Suem 118.

A fare gli onori di casa alle scolaresche è stata la direttrice interregionale V.V.F. Veneto e Trentino-Alto Adige, Cristina D'Angelo, insieme al comandante dei Vigili del fuoco di Venezia, Carlo Metelli. In rappresentanza dell'Amministrazione è intervenuto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro che ha ribadito quanto questi momenti siano importanti per spiegare concretamente ai più piccoli le corrette norme di comportamento da adottare in caso di pericolo.

"I Vigili del fuoco hanno da sempre dato, e continuano a dare, un immenso contributo alla nostra Città - ha dichiarato il primo cittadino - Tengo a ringraziare di cuore la direttrice Cristina D'Angelo e il comandante Carlo Metelli, oltre che tutto il reparto dei Vigili del fuoco per essere sempre in prima linea nelle difficoltà, rischiando la propria vita. E' fondamentale spiegare ai più piccoli quanto siano complesse tutte le attività legate alla sicurezza da associare al principio della prevenzione. Tengo a sottolineare che all'interno delle scuole sono presenti dei sistemi di allarme che, come Amministrazione, abbiamo efficentato per garantire la sicurezza. Questa è sicuramente una bella occasione di apprendimento per rafforzare il nostro senso di comunità e di sicurezza".