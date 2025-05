Forte in Fiore 2025: domenica 11 maggio la primavera torna a fiorire a Forte Marghera tra natura cultura e sapori del territorio

Dopo il grande successo della prima edizione, Forte in Fiore tornerà l’11 maggio 2025, in occasione della Festa della Mamma, con un evento ancora più ricco, strutturato e coinvolgente. La manifestazione, fortemente voluta dal sindaco Luigi Brugnaro, riconfermata per il secondo anno con molte novità, accoglierà più di 100 espositori tra florovivaisti, artigiani, produttori locali e operatori del verde, si confermerà come un appuntamento imperdibile per famiglie, appassionati e operatori del settore.

Forte in Fiore è aperto dalle 9 alle 19 con ingresso gratuito.

Il pubblico potrà vivere un’intera giornata all’insegna della bellezza del mondo floreale, arricchita da laboratori didattici, spettacoli itineranti, musica dal vivo, degustazioni, dimostrazioni e tantissime attività legate tutte legate al tema Natura.

“Questa seconda edizione del festival arricchisce il calendario culturale già vivace del forte, tra il Comics appena concluso e la Biennale in partenza questa settimana – ha dichiarato il vicesindaco con delega all’Agricoltura Andrea Tomaello – Si conferma la nostra visione di Forte Marghera come spazio dinamico, capace di unire svago, cultura e opportunità per famiglie, imprese e professionisti. Un luogo dove innovazione e tradizione si incontrano, valorizzando il meglio del nostro territorio”.

La manifestazione è resa possibile grazie al supporto di Vela spa, società del Comune di Venezia impegnata nella valorizzazione e promozione degli eventi cittadini e in collaborazione con AEDO Design.

“Su indirizzo dell'Amministrazione comunale continua il percorso di sostegno logistico ed organizzativo a manifestazioni come queste con l'obiettivo di consolidarne il posizionamento nei palinsesti di settore, di sviluppare anche la vocazione di spazio espositivo temporaneo del compendio di Forte Marghera nonché di polo attrattivo del territorio” aggiunge Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela spa.

Il tema floreale e naturalistico sarà il filo conduttore della manifestazione e le attività saranno pensate per essere accessibili e attrattive per tutte le età. L’edizione 2025 vedrà importanti novità: oltre al raddoppio degli spazi con due grandi tensostrutture, l’appuntamento sarà integrato con un evento parallelo, “DEGUSTO – Le Piccole Produzioni Locali”, una mostra mercato dedicata ai prodotti enogastronomici del territorio, realizzata in collaborazione con il Consorzio PPL della Regione Veneto.

Sarà inoltre ampliata l’area food & drink, con una proposta tematica ispirata ai fiori: dal gelato con fiori eduli alla birra al sambuco, dalle frittelle di glicine ai cocktail naturali, per un’esperienza multisensoriale. L’area giardinaggio ospiterà anche dimostrazioni pratiche su prato con l’utilizzo di macchine e strumenti per il verde, offrendo consigli e momenti interattivi ai visitatori, e un’area sarà quest’anno dedicata al garden e all’arredo giardino con la presenza delle migliori aziende del settore.

La giornata di domenica 11 maggio 2025 si aprirà alle ore 9 con l’inaugurazione della Mostra Mercato: un’esplosione di colori e profumi accoglierà i visitatori tra stand di florovivaisti, produttori locali, artigiani e operatori del mondo del verde. Allo stesso orario prenderà vita anche l’area dedicata alle attrezzature da giardinaggio, dove i visitatori potranno partecipare a dimostrazioni pratiche su prato, ricevere consigli utili da esperti del settore e testare strumenti innovativi per la cura del verde.

Contemporaneamente, all’interno del padiglione coperto, si aprirà “DEGUSTO al Forte”, la mostra mercato enogastronomica in collaborazione con il Consorzio delle Piccole Produzioni Locali del Veneto: un viaggio tra i sapori autentici della tradizione, con formaggi, miele, salumi e altre specialità artigianali.

A partire dalle ore 10 e poi nuovamente nel pomeriggio, dalle 15, si svolgeranno i laboratori per bambini e adulti, che accompagneranno grandi e piccini alla scoperta del mondo floreale e naturale. Nel Laboratorio Green, i partecipanti potranno invasare una pianta con le proprie mani, con la guida di esperti. Il laboratorio Scoprire con i Fiori, curato dall’Associazione Scienza in Villa, offrirà invece un approccio scientifico e coinvolgente per esplorare le meraviglie delle piante.

Non mancherà il Miele Lab, per comprendere da vicino il lavoro delle api e la nascita del miele. Durante tutta la giornata, il pubblico sarà sorpreso dai coloratissimi spettacoli itineranti degli artisti di strada: ogni 30 minuti, lungo il percorso espositivo, si alterneranno giocolieri, attori, saltimbanchi e maschere che porteranno in scena piccoli spettacoli dall’anima circense, regalando sorrisi e stupore a tutte le età.

Nel pomeriggio, alle ore 16, i più piccoli potranno assistere a uno spettacolo pensato appositamente per loro, con un intrattenitore d’eccezione, un attore, ventriloquo e barzellettiere, che sarà protagonista di un momento teatrale divertente e coinvolgente.

A chiudere la giornata, dalle ore 17 alle 19, l’aperitivo musicale che sarà ospitato negli spazi di Baia Lounge: gruppi del territorio accompagneranno il tramonto con brani italiani e internazionali, mentre i food truck proporranno prodotti del territorio in versione floreale, tra cui birra al sambuco, cocktail botanici, frittelle di glicine, gelato con fiori eduli e molto altro.

Forte in Fiore 2025 si presenta come un evento in crescita, considerato anche il numero di espositori quasi triplicato, capace di coniugare tradizione, sostenibilità, innovazione e intrattenimento in un’unica esperienza immersiva. Con il coinvolgimento delle realtà locali e una proposta trasversale, Forte in Fiore ambisce a diventare una delle manifestazioni più attese della primavera veneta.