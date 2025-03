Scuola e laboratori artigiani: gli assessori Besio e Costalonga alla presentazione del protocollo

Il mondo della scuola e quello del lavoro, mai così vicini. A Venezia, questa mattina, Confartigianato ha organizzato un incontro dedicato alle imprese per presentare le opportunità e i vantaggi riservati a chi assume studenti degli Istituti della Città metropolitana, consentendo loro di maturare esperienze formative e lavorative in azienda. Il progetto si chiama Sistema duale: è una modalità di apprendimento basata sull'alternarsi di momenti formativi in aula, nella propria scuola superiore, e momenti di formazione pratica, in contesti lavorativi presso un'impresa, a fronte di uno stipendio. Lo studente, inoltre, può aggiungere ore di lavoro presso l’azienda ospitante, anche in periodi diversi da quelli “scolastici”.

All'incontro era presente anche il Comune di Venezia, con gli assessori alle Politiche educative Laura Besio e al Commercio e Attività produttive Sebastiano Costalonga. "Un grazie particolare a Confartigianato Venezia per il prezioso lavoro di mediazione, insieme alla scuola, che avvicina imprese e studenti. Occupandosi direttamente delle incombenze burocratiche, l'ente degli artigiani consente alle aziende di dedicarsi quasi esclusivamente ai ragazzi, allo sviluppo delle loro competenze e professionalità, che saranno spendibili all’indomani della qualifica e del diploma - ha detto l’assessore Costalonga - È fondamentale fornire contenuti che stimolino nei giovani la voglia di mettersi in gioco e che siano utili nella professione che vorranno intraprendere.

L'assessore Besio ha sottolineato la felice esperienza dell'Istituto Vendramin Corner, presente all'appuntamento: "Da sempre, in Italia, esiste una frattura tra il mondo della scuola e quello del lavoro, che ha contribuito a creare il gap esistente. L'istituto Vendramin Corner è stato quasi un precursore del ponte, divenuto necessario, fra i due mondi e il protocollo presentato oggi dimostra il suo essere all'avanguardia, oltre a mostrare l'impegno nell'inclusione sociale, che si crea proprio partendo dal lavoro - sono state le parole dell'assessore Besio - Quello di Venezia con l'artigianato è poi un legame antico e molto forte, con i suoi mestieri e le botteghe che ci invidiano in tutto il mondo: recuperare queste realtà, per renderle attrattive agli occhi dei ragazzi, è un tassello del grande puzzle cui l'Amministrazione da sempre lavora. Augurare successo al progetto è fare i più buoni auspici alla città".