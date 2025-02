FOTONOTIZIA | Banco Alimentare del Veneto, l’assessore Zuin alla serata di raccolta fondi

Nella settimana durante la quale si ricorda la lotta allo spreco del cibo, il Banco Alimentare del Veneto ha scelto Venezia per la sua iniziativa di raccolta fondi. Al Gritti Palace, nella serata di giovedì 6 febbraio, si è tenuto l’evento "Insieme per fare la differenza". In rappresentanza del Comune di Venezia è intervenuto l’assessore al Bilancio Michele Zuin: "Siamo lieti che sia stata scelta la nostra città per raccogliere fondi a favore di chi si mette a disposizione del prossimo, attività che contraddistingue da anni il Banco Alimentare".