Il Comune di Venezia alla firma della Convenzione per la gestione delle barriere in vetro della Basilica di San Marco

Sottoscritta la Convenzione per la gestione delle barriere in vetro, che da novembre del 2022 proteggono la Basilica di San Marco dalle acque alte intermedie. Ad apporre la firma, in calce al nuovo documento, la Procuratoria di San Marco, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e il Consorzio Venezia Nuova.

La Conferenza si è tenuta questa mattina, nella sala convegni di Sant'Apollonia, e vi ha preso parte anche il Comune di Venezia, con l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto. In tema di gestione e di protezione dell'insula di San Marco, infatti, oltre a collaborare nella gestione dei cantieri e nella sicurezza dell'area, il Comune ha già erogato, con il proprio bilancio, 100mila euro al Provveditorato per la gestione delle pompe, per mantenere all'asciutto Piazza San Marco. Un contributo straordinario nel percorso di definizione della gestione operativa, che sarà definita successivamente, ma che ne ha consentito il funzionamento in questo periodo transitorio.

Presentati, e documentati da materiale fotografico, nel corso della conferenza, i lavori fatti fino ad oggi, ma la mattinata è stata anche occasione per illustrare il lavoro di salvaguardia delle falde di copertura della Basilica di San Marco, quello per la protezione dell’area marciana e la riqualificazione di San Basso.

Per l'assessore Zaccariotto la convenzione oggi firmata "rappresenta il risultato di un lavoro di squadra tra le istituzioni che operano in Piazza San Marco, fondamentale per dare attuazione a tutti gli interventi pianificati. Il dialogo ed il confronto tra enti e professionisti ha permesso non solo l'individuazione di un metodo di lavoro multidisciplinare, ma anche un'organizzazione e una gestione dei cantieri che tiene conto delle esigenze dei visitatori, dei vari eventi annuali programmati e delle necessità di tutte le attività commerciali presenti nella piazza".